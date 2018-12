Ministrstvo za finance: Intenzivno delamo, da bi počrpali čim več evropskih sredstev

"Ker smo v letošnjem letu v Bruselj poslali zahtevke v višini 271 milijonov evrov, je treba do konca leta Evropski komisiji certificirati še zahtevke v višini 33 milijonov evrov. Ministrstvo za finance intenzivno nadaljuje aktivnosti, ki jih bo predvidoma zaključilo do konca letošnjega leta," so še navedli.

Ministrstvo za finance in Služba vlade za razvoj intenzivno nadaljujeta aktivnosti za črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Podatki o višini upravičenih sredstev, ki jih mora Slovenija potrditi Evropski komisiji, se sicer dnevno spreminjajo, v torek je ministrstvo certificiralo zahtevke v višini 35 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva.

Obeta se torej, da bi lahko počrpali vsa kohezijska sredstva, dodeljena v letu 2015, za katera se rok izteče konec leta. Še v ponedeljek je sicer državna sekretarka na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) Nevenka Ribič govorila o ogroženih 68 milijonih evrov. Te bi lahko namreč trajno izgubili, če zahtevkov zanje ne bi uspeli spraviti skozi sistem potrjevanja do konca leta. V torek sredi dneva je ta številka padla na 44 milijonov, danes torej na 33.

Ko je odstopil nekdanji minister za kohezijo Marko Bandelli, je bila številka sicer mnogo višja - več kot 180 milijonov evrov. Bandellijeva ekipa je sicer napovedala intenziviranje dela na tem področju, hkrati pa prst uperila na nekdanjo ekipo Alenke Smerkolj, ki da se je s težavami pri črpanju, za katere je v veliki meri kriv informacijski sistem, spopadla prepočasi in preslabo. Zaradi teh očitkov bo moral z aktualne funkcije namestnika generalnega sekretarja vlade tudi Igor lakota, sicer vodja kabineta Smerkoljeve.

Lakota je sicer očitke zanikal in pospešenost črpanja v zadnjem delu leta pripisal odločitvi Smerkoljeve, da v začetku leta 2018 zamenja zunanjega izvajalca, s katerim so sodelovali pri informacijskem sistemu, novi pa da je do konca poletja uspel odpraviti najbolj pereče težave, zato ima novo vodstvo vladne službe lažje delo. Dodatno je bil še s tremi nekdanjimi sodelavci SVRK kritičen do vladne odločitve iz leta 2014, da ohrani ločena informacijska sistema na SVRK in ministrstvu za finance, namesto da bi ju poenotili.