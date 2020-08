Ministrstvo za finance: Prispevek za dolgotrajno oskrbo s Šircljem ni bil usklajevan

Večer preden so na ministrstvu za zdravje predstavili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in ga tudi poslali v javno obravnavo, je finančni minister Andrej Šircelj v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji zatrdil, da zaradi dolgotrajne oskrbe ne bodo uvajali novega davka.

Na vprašanje, od kje bodo vzeli manjkajočih več kot 300 milijonov evrov za kritje storitev za dolgotrajno oskrbo, če ne bo novega prispevka oziroma davka, pa je dejal, da proračun ima obstoječe vire, poleg tega je Slovenija za prihodnjih devet let dobila iz EU 12 milijard sredstev, nekatera so tudi nepovratna sredstva. Dodal je, da položaj Slovenije na mednarodnih trgih zagotavlja ugodne obrestne mere.

Ob tem so na ministrstvu za finance za STAzapisali, da se zavedajo, da je vprašanje dolgotrajne oskrbe ljudi v Sloveniji zelo pomembno za našo prihodnost, zato podpirajo prizadevanja za izboljšanje razmer na tem področju.

"Predlog zakona je v javni obravnavi, čaka pa ga tudi še medresorsko usklajevanje, v okviru katerega se bomo podrobneje opredelili do predlaganih rešitev," so zapisali.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v petek dejal, da zakon v koaliciji še ni bil usklajevan, a po njegovem mnenju ne bi smelo biti težav, glede na to, "da je v skladu s koalicijsko pogodbo in tem, kar so se pogovarjali".

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je tedaj poudaril, da gre za prvi predlog, da bodo po javni razpravi pregledali vse predloge, zadevo pretresli v okviru koalicije in rešitve medresorsko uskladili. "To je šele začetek," je ocenil.