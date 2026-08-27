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Slovenija

Sprememba zakona o trošarinah za pomoč kmetijstvu

Ljubljana , 27. 08. 2026 14.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše

Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. "Gradivo bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra," so sporočili.

Visoke cene energentov vplivajo na slabšanje pogojev gospodarjenja, še posebej v kmetijstvu. Tako je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v sredo zagotovil, da z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. "Imamo odprte vse postopke, da to storimo," je dejal.

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše
Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše
FOTO: Bobo

Slovenija pri nafti skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije, trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Bruselj je država zaprosila za spust pod najnižje dovoljeno mejo, postopek še traja. 

S torkom so se regulirane cene naftnih derivatov v Sloveniji zvišale. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,608 evra, liter dizla rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja, tudi kurilnega olja za pogon kmetijske mehanizacije, pa 1,517 evra.

ministrstvo za finance kmetijstvo

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