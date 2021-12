Novoletno darilo za nekatere prebivalce Trbovelj. Ker so stroški ogrevanja neznosni, bodo pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja priskočili na pomoč najbolj ogroženim. "Pomoč se bo dodelilo za največ dva meseca v ogrevalni sezoni, in sicer v višini polovičnega zneska daljinskega ogrevanja stanovanjske enote, vendar največ do višine 70 evrov na mesec, " pravi Maja Krajnik, podžupanja občine Trbovlje.

Kdo je upravičen do pomoči, bo odločala komisija, si pa želijo, da bi pomagali čim več prebivalcem. "Šlo je za to, da zajamemo čim več gospodinjstev in občanov, ki imajo nizke dohodke, pa do sedaj niso prišli do ustrezne pomoči in ocenjujemo, da jim bo ta pomoč prav prišla," razlaga podžupanja. Energetski krč je očitno zarezal v mnoga življenja.

Kaj pa pomoč za ostale državljane?

Z ministrstva za infrastrukturo so sporočili nekoliko obetavnejše novice: da bo vlada predvidoma januarja obravnavala predlog, da bi se z energetskimi vavčerji pomagalo najbolj ogroženim.

Komu torej? Ministrstvo za delo predlaga, da gredo v roke materialno ogroženim, torej prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Takih je približno 66 tisoč. Vavčerji naj bi se financirali iz skladov, v katerih se sredstva izbirajo namensko.