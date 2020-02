Ministrstvo za infrastrukturo zavajalo glede mariborskega letališča?

Ministrstvo za infrastrukturo (Mzi) pod taktirko Alenke Bratušek je januarja objavilo, da so imeli prav in da so stroški zelo podobni napovedanim. Po kratkem preverjanju, ko smo le prišli do podatkov, ki nam jih je Dri v zelo hitrem času tudi poslal, pa je postalo jasno, da nekaj ni v redu. Stroški, nastali na letališču leta 2019, so znašali 713.000 evrov, ministrstvo pa trdi, da je bilo plačanih 471.861,13 evra. Zakaj razlika? V 471.861,13 v letu 2019, nista upoštevana november in december – računi za ta dva meseca bodo plačani v letu 2020.

Letališče Edvarda Rusjana Maribor je že nekaj let v objemu težavnih lastnikov, ki so imeli težave tako z zakonodajo kot tudi dejstvom, da uradniki že desetletja ne uredijo razmerij z zemljišči. Država je nato, ko je grozilo, da bo morala vračati evropske milijone za obnovo večinoma praznega terminala, nacionalizirala upravljanje letališča. Stroški so bili tako različni iz meseca v mesec, da nihče, predvsem pa ne tisti, ki so pripravljali projekt, niso vedeli, koliko bo stroškov z letališčem.

Pozor, ravno beseda "plačano" je ključnega pomena. "Ministrstvo kot proračunski uporabnik spremlja poslovanje po principu plačane realizacije. Torej glede na to, kdaj je nastal denarni tok oziroma je bil plačan račun," so odgovorili z Mzi. A potem se je začelo zapletati še bolj, saj je to pustilo več odprtih vprašanj kot odgovorov, kar odkrije ta stavek: "Pogodba med Mzi in družbo DRI je na osnovi prehodne ocene določila, da bodo stroški upravljanja letališča v letu 2019 znašali 420.000,00 EUR. Kot kaže končni obračun, smo bili na ministrstvu zelo natančni."

Znesek je bil predstavljen na vladi junija 2019. Tam so trdili, da bodo stroški v letu 2019 420.000 evrov, v letu 2020 pa 1.150.000 evrov. Kot je možno opaziti iz napovedi, zneska za 2021 ni– to pa potem ovrže razlago ministrstva, da je upoštevana plačana realizacija. Večkrat smo prosili za pojasnitev, dobili smo le ponavljanja, pojasnjevanja nelogičnosti pa ne, le kratek stavek: "Pričakujemo, da bo končna vrednost zelo blizu napovedane številke." Tudi prvi odgovor od mnogih, ki smo jih dobili s strani Mzi to potrdi: "Številke po mesecih so med DRI in MZI usklajene, s tem, da računa za stroške november in december 2019 bremenita proračun ministrstva v letu 2020, medtem ko bosta november in december 2020 bremenila proračun Mzi v letu 2021. Podobno je tudi pri prihodkih."

Po tej logiki bodo računi za november in december 2020 plačani v letu 2021 – a v napovedi stroškov leto 2021 ni omenjeno, zato lahko upravičeno sklepamo, da gre zanastale stroške. Tudi stavek, s katerim so pospremili novico na strani ministrstva za infrastrukturo, je tako zavajujoč: Stroški za Letališče Edvarda Rusjana Maribor so v letu 2019 znašali 320.000 evrov. Pravilno bi bilo:"Plačila s strani Mzi so v letu 2019 znašala 320.000 evrov."