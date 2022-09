Ministrstvo za izpolnjevanje zavez iz Bele knjige, ki naj bi odpravile anomalije

Potem ko sta tako Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) kot Sindikat delavcev v pravosodju (SDP) opozorila na vse bolj kritične razmere v pravosodju zaradi pomanjkanja osebja in prenizkega plačila javnih uslužbencev, ki vodi v nezainteresiranost za te poklice, so z Ministrstva za pravosodje sporočili, da se zavedajo posebnosti kadrovske problematike javnih uslužbencev v sodstvu.

"Zato smo, skupaj s predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Sindikata delavcev v pravosodju in Ministrstvom za javno upravo, pripravili Analizo strukture delovnih mest, potrebnih za delovanje sodstva, ter Belo knjigo. Slednja se osredotoča na predstavitev posameznih skupin javnih uslužbencev v sodstvu in obravnava vprašanja (ne)ustreznosti obstoječih zahtev za posamezna delovna mesta v sodstvu, (ne)ustreznosti obstoječe delitve posameznih delovnih mest na uradniška in strokovno-tehnična delovna mesta, (ne)ustreznosti vrednotenja delovnih mest na sodiščih in tudi (ne)ustreznosti obstoječe ureditve usposabljanja sodniških pripravnikov," so zapisali.

V Beli knjigi so tudi predlagane rešitve, ki med drugim zasledujejo cilj odprave razlik v sistemiziranju delovnih mest javnih uslužbencev na sodiščih, zagotavljajo ustrezno in enako plačilo za enako delo znotraj sodstva ter zagotavljajo ustrezno in enako plačilo, kot ga imajo za delo na primerljivih delovnih mestih in nazivih javni uslužbenci, zaposleni v javnem sektorju. Predlagane rešitve zavezujejo vrhovno in ostala sodišča, ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za javno upravo.

Z Analizo in Belo knjigo se je vlada seznanila na 17. redni seji 22. septembra. "Ministrstvo za pravosodje pa si bo prizadevalo, da bodo ostali organi, ki so sodelovali pri pripravi obeh dokumentov, v čim večji meri izpolnili zaveze iz Bele knjige, s ciljem aktivnega pristopa k reševanju problematike sodnega osebja," so obljubili.