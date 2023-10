Ministrstvo za javno upravo mora pripraviti načrt za zmanjšanje stroškov službenih potovanj

Ministrica je takrat kritike o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva zavrnila, stroške pa ocenila kot razumne.

Na današnji novinarski konferenci je dodatno pojasnila, da je temeljit pregled pokazal, da glede službene poti v New York obstaja "nekaj organizacijskih težav", ki so jih že začeli odpravljati. Hkrati so ugotovili tudi sume o nepravilnostih pri izdaji njene letalske karte, zato so že stopili v stik z agencijo, ki je letalsko vozovnico prodala. Če pri agenciji ne bodo naleteli na sodelovanje, pa so po besedah ministrice pripravljeni tudi iti v tožbo.