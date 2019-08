Ministrstvo za javno upravo na dražbi prodaja motor

Nov lastnik motorja bo tisti, ki bo zanj ponudil največ denarja. Problem predstavlja dejstvo, da ga zainteresirani ne bodo imeli priložnosti videti, preden ga bodo kupili, zato bi to lahko vplivalo na uspešnost dražbe. To, da motorja pred nakupom ni možno videti, na ministrstvu pojasnjujejo z naslednjimi besedami: ''Motor smo odpeljali na testno vožnjo, zato vemo, da je izklicna cena primerna.''

Ministrstvo se je za prodajo motorja, ki je ocenjen na skoraj šest tisoč evrov in pol, odločilo, ker ga ne potrebuje. Gre za motor, ki se je že drugič pojavil na javni dražbi, katero organizira Ministrstvo za javno upravo. Zainteresirani kupci imajo še do 14. avgusta čas, da oddajo ponudbo, potem se bo začela dražba. "Do takrat morajo biti vplačane varščine. Tisti, ki jo bodo vplačali, bodo povabljeni na Ministrstvo za javno upravo, kjer bo dražba tudi potekala," nam je pojasnil Uroš Korošec z Direktorata za stvarno premoženje.





Dražbe na ministrstvu so že ustaljena praksa

Da ministrstvo prodaja motorje, avte in nepremičnine, ni nič nenavadnega. Na leto proda med 200 in 230 nepremičnin oziroma premičnin, na ta način tudi več zasluži. "Letni prihodek je odvisen od vrednosti in količine podedovanih stvari. Načeloma ti prihodki znašajo od 350 tisoč do pol milijona evrov, izjemoma tudi do 600 tisoč evrov," nam je pojasnil Korošec.

Zbrana sredstva gredo v državni proračun, porabijo jih za tekoče vzdrževanje, investicije in nakupe. Javne dražbe organizirajo za premičnine, ki presegajo vrednost štiri tisoč evrov. Letos je edini primer omenjen motor. Vendar je glede na njegovo stanje, narejenih kilometrov, ima jih kar 60 tisoč, izhodiščna cena precej visoka. Če prodaja ne bo uspešna, bodo morali znova objaviti razpis z nižjo ceno.