Ministrstvo za javno upravo: Plače gasilcev vseskozi rastejo

Potem ko poklicni gasilci na organiziranem protestnem shodu opozarjajo na slabe plače in zahtevajo njihov dvig, je ministrstvo za javno upravo na spletnih straneh objavilo podatke o plačah gasilcev.

Na ministrstvu za javno upravo so zapisali, da je leta 2022 povprečna plača gasilca s srednješolsko izobrazbo znašala 2.128,66 evra, gasilca z višješolsko izobrazbo 2.619,08 evra, gasilca z visokošolsko izobrazbo pa, glede na tarifni razred, 2.976,95 evra oziroma 3.231,03 evra. V primerjavi z letom 2015 podatki kažejo, da se je povprečna plača gasilcu s srednješolsko izobrazbo povečala za 32 odstotkov, za enak odstotek tudi tistemu z višješolsko izobrazbo, tistemu z visoko šolo pa se je plača med letoma 2015 in 2022 povečala za 28 odstotkov oziroma 17 odstotkov, glede na tarifni razred, so pojasnili na ministrstvu.

Z vprašanji smo se že obrnili tudi na Sindikat poklicnih gasilcev, njihove odgovore pa bomo objavili, ko jih bomo dobili.

"Ker se v javnosti gasilci pogosto primerjajo z vzgojitelji in ostalimi strokovnimi delavci v vrtcih, dodajamo podatke, ki kažejo, da so se plače gasilcem poviševale bistveno bolj kot vzgojiteljem. Iz podatkov izhaja, da gredo ta nesorazmerja znatno v prid gasilcem, kljub zadnjim predvidenim povišanjem plač vzgojiteljic," so zapisali in dodali, da so imeli lani vzgojitelji s srednješolsko izobrazbo povprečno plačo 1.240 evrov, medtem ko so imeli gasilci s srednješolsko izobrazbo 2.130 evrov. Povprečna plača vzgojiteljice z visokošolsko izobrazbo je bila lani okoli 2.100 evrov, medtem ko je za gasilca z visokošolsko izobrazbo znašala skoraj 3.000 evrov.

Na ministrstvu so še povedali, da vidi vlada v gasilcih enakovredne partnerje, zato verjame, da imajo iskreno namero realizirati tisto, kar so se vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja zavezali z dogovorom oktobra 2022 in pričakuje odziv na predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja ter na izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila predstavljena vsem sindikatom javnega sektorja 9. februarja. Prav tako iz omenjenega oktobrskega dogovora, ki ga je podpisal tudi Sindikat poklicnih gasilcev, izhaja, da se bodo do 30. junija letos pogajali in ne protestirali.

icon-expand Gasilci pred parlamentom FOTO: Luka Kotnik