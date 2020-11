Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo sistem za elektronsko vročanje dokumentov

Poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo osebno vročanje po zakonu o splošnem upravnem postopku, bo na začetku na voljo vladnim službam, večini ministrstev, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam, centrom za socialno delo ter nekaterim drugim institucijam javne uprave. Gre za okrog 100 institucij, ki uporabljajo centralne elektronske evidence dokumentarnega gradiva, s katerimi upravlja ministrstvo za javno upravo.

Vse naštete institucije bodo lahko od danes vročale dokumente državljanom v varne predale eUprave. V drugi fazi, ki naj bi bila predvidoma realizirana do marca 2021, pa je predvideno e-vročanje državljanom tudi v varne predale drugih ponudnikov varnih predalov in druge elektronske evidence dokumentarnega gradiva. Cilj je, da vse institucije javnega sektorja, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil elektronsko vročajo izključno preko enotnega državnega informacijskega sistema za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV, so navedli v sporočilu za javnost.

Državljanom bodo torej v tej prvi fazi elektronsko vročeni dokumenti le v varne predale na eUpravi in z osebno privolitvijo državljana, ki jo lahko instituciji poda na kakršenkoli način, ali ob oddaji vloge na eUpravi ali pa podatke o varnem predalu sporoči tekom samega postopka. Obstoj predala bo avtomatsko preverjal sistem elektronske evidence dokumentarnega gradiva, in sicer ob izbiri načina odpreme za e-vročanje v varni e-predal. Naslovnik bo, enako kot pri fizičnem načinu vročanja, najprej prejel obvestilo o izdanem dokumentu, ki čaka na vročitev, po podpisu vročilnice pa bo prejel dokument, ki se mu vroča.