Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke na račun novega sistema Krpan

Pojasnjujejo, da so posamezni postopki dela sestavni del procesov, ki jih vodijo centri. V grobem jih je mogoče razdeliti na postopke glavnih pisarn, obravnave strokovnih delavcev in odobritve oz. podpisovanja pristojnih vodij. Pri oceni, ali se je proces po uvedbi dokumentnega sistema Krpan podaljšal ali ne, je treba upoštevati trajanje celotnega procesa, ne le posameznih postopkov, so poudarili na ministrstvu.

Potem, ko so v sindikatu zdravstva in socialnega varstva opozarjali, da uvedba novega sistema Krpan v CSD ne pomeni lažjega in hitrejšega dela , temveč občutno več dela v glavnih pisarnih centrov, na ministrstvu za javno upravo zavračajo očitke.

Ministrstvi za javno upravo in za delo sta februarja začeli pilotno uvajati novi sistem v CSD Zasavje, nato pa so ga postopno do junija dobili vsi centri.

Sistem Krpan pa po navedbah ministrstva ni bil mišljen kot zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah, ampak je namenjen olajšanju dela zaposlenih. Ob uvedbi sistema so namreč v sindikatu posvarili, da Krpan ni zagotovilo, da teh zamud ne bo.

Navedba sindikata, da pred uvedbo sistema Krpan ni bilo mogoče prešteti števila prejetih in izdanih dokumentov, po opozorilu ministrstva ne drži. Konec lanskega leta, ko so bili zaostanki največji, je bilo število nerešenih vlog znano. Dokumentni sistem pa bo poslej omogočal učinkovitejši pregled nad številom posameznih vlog in dinamiko njihovega reševanja, so zagotovili.

Ne strinjajo se niti s trditvijo, da uvedba Krpana na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in starševskega varstva pomeni predvsem daljše odločanje o posameznih pravicah, saj se delo podvaja in je treba zadeve spremljati v dveh informacijskih sistemih. Nikakor ne gre za podvajanje dela, saj je informacijski sistem CSD (ISCSD) namenjen izračunu socialnovarstvenih pravic, informacijski sistem Krpan pa evidentiranju in varni hrambi vseh dokumentov, so pojasnili na ministrstvu.

Ministrstvo: Namesto 30 delovnih dni za eno vlogo približno en delovni dan

Če ne bi uvedli sistema Krpan in naredili povezave med njim in ISCSD, bi strokovni delavci po ocenah samo za dodelitev številke zadeve v avgustu za 98.000 vlog za otroški dodatek potrebovali okoli 30 delovnih dni, pri čemer je upoštevano ročno delo strokovnega delavca na ISCSD in ročno delo v glavni pisarni za vnos v sistem Krpan.

Ker imajo centri zdaj enoten dokumentni sistem in povezavo z ISCSD, pa bodo za dodelitev številke zadeve v avgustu za 98.000 vlog potrebovali približno en delovni dan in sistem bo to opravil avtomatsko brez strokovnega delavca. Že samo primerjava tega opravila kaže na pomembno razbremenitev dela delavcev v glavni pisarni, so izpostavili.