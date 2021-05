Ministrstvo za kulturo po svetovnem dnevu svobode medijev le za kakovostno novinarstvo

Na ministrstvu za kulturo so se v sporočilu za javnost po ponedeljkovem svetovnem dnevu svobode medijev pridružili pozivu ZN k potrditvi pomena negovanja informacij kot javne dobrine in vabilu k razmisleku, kako okrepiti novinarstvo. A kot poudarjajo, je pomembno krepiti le "kakovostno novinarstvo, ki nam ponudi zanesljive in verodostojne informacije, ki ne meša mnenj in dejstev; takšno novinarstvo, ki sta mu tuja laž in hujskaštvo; takšno medijsko krajino, v kateri ni prostora za medijske umore in v kateri je samorefleksija tako vitalna, da namesto lažne solidarnosti sama izloči vse tisto, kar ne sodi v medijsko polje".

Zavzemajo se za okrepitev novinarstva in medijev, ki omogočajo kakovostno informiranje, na osnovi katerega se lahko ljudje razumno odločajo in tudi sprejemajo odločitve."Le takšno novinarstvo bi tudi lahko nosilo ta naziv, vse ostalo je propaganda in manipulacija," so poudarili.