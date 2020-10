'Ministrstvo za kulturo žaga vejo, na katero se je usedlo'

"Ministrstvo za kulturo je ob svitu vnovične setve strahu pod krinko epidemične nevarnosti in razglasitve policijske ure potegnilo novo nezaslišano in sramotno potezo, s katero kani uničiti najvitalnejši del (žive) kulture in umetnosti na Slovenskem," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da ministrstvo v dobršni meri žaga vejo, na katero se je začasno samo usedlo.

Napovedali so, da bodo svoje protestniške akcije nadaljevali in storili vse "za zaščito dediščine svobodomiselnih družbeno-političnih gibanj, alternativne, neodvisne kulture, kontrakulture in umetnosti. To ni le samoobramba, to je odpor."

Potem, ko je ministrstvo v ponedeljek nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021, so nevladniki dali jasen odgovor, da stavbe ne nameravajo zapustiti. Sedaj jim je v bran stopilo več kot 200 nacionalnih zvez, sindikatov, društev, ustanov in zavodov, ki so podpisali javni poziv ministrstvu za kulturo, naj umakne zahtevo po izselitvi in predlagalo, da obnovo prostorov na Metelkovi 6 snuje skupaj z najemniki. Kritični so tudi v opoziciji, saj "nedvomno gre za politični pregon kulturnih ustvarjalcev in civilnodružbenih aktivistov".

"Za začetek sporočamo, da ministrstvo lahko mirno deložira kar samo sebe, svoj amaterizem, nesposobnost, laži in zle nakane pa odvrže tja na višegrajsko deponijo ali v svoj bedno zamišljen gluhi vek," so še zapisali.