PRENOS V ŽIVO: Čebašek Travnikova: Sistem eZdravje ne deluje kot bi moral

Na ministrstvu za zdravje v zvezi s primerom ugotavljajo, da je šlo za lokalno ureditev bolnišnice in ne del centralnega registra eZdravje. Kot so pojasnili, z uvedbo eNapotnice ni več potrebe po podobnih funkcionalnostih spletnih strani, kot so jo imeli vzpostavljeno v izolski bolnišnici, ko je bilo mogoče prijavo na pregled oddati preko spleta. Pacientom pri tem tudi ni več treba pošiljati skenirane napotnice, saj je posameznemu izvajalcu elektronska napotnica na voljo preko varnega dostopa v sistemu eZdravje.

Njen predlog je enoten sistem, ki bi obravnaval vse zdravstvene ustanove in vse izvajalce zdravstvenih storitev, ni naletel na posluh. "Minister Fakin je rekel, da za to nima podpore v koaliciji," je bila jasna predsednica ZZS.

"Verjetno ste zasledili v enem izmed časopisov, da je pri sistemu eZdravje vključeno ogromno različnih računalniških podjetij, ki delujejo vsako po svoje, zato me ne preseneča, da prihaja do nepravilnosti,"pravi Čebašek Travnikova.

"Sistem eZdravje kot sistem ne deluje kot bi moral", je dejala. "Tudi direktor ZZZS je predlagal, da se naredi evalvacija, da se ugotovi, kaj je narobe in se to odpravi," je nadaljevala.

Za primer izolske bolnišnice, ko so bili zaradi sicer že lani ukinjenega spletnega sistema naročanja preko Googla javno dostopni izvidi in napotnice Slovencev, ki so se naročili na pregled, na ministrstvu pravijo, da so bili o njem seznanjeni preko medijev. Kot pa ugotavljajo, je šlo za lokalno rešitev, ki jo je naročila bolnišnica v Izoli in je bila del njene spletne strani. "Spletna stran posamezne bolnišnice pa je v domeni posamezne bolnišnice in se je ne zagotavlja centralno," so odgovorili na vprašanje, kdo je odgovoren za informacijsko tehnologijo v bolnišnicah ter ali je ta enotna za vse zavode.

Informacijski pooblaščenec zoper bolnišnico uvedel inšpekcijski postopek

"Informacijski pooblaščenec je bil v petek obveščen, da naj bi bilo mogoče prek iskalnika Google pridobiti večjo količino osebnih in posebne vrste osebnih podatkov, ki so bili v preteklosti dostopni prek spletne strani Splošne bolnišnice Izola," pa so nam odgovorili iz urada informacijskega pooblaščenca, ki je nemudoma ukrepal in zavaroval dokaze, hkrati pa obvestil Splošno bolnišnico Izola, naj v čim krajšem času poskrbi za odstranitev datotek iz iskalnika Google.