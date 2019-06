Ministrstvo za odvzem volka in medveda iz narave

Kot je na svojih spletnih straneh objavilo ministrstvo za kmetijstvo, imajo državljani z medvedi in volkovi pereče težave. "Poudarjamo, da so zadnje obdobje zveri spremenile način obnašanja, ki predstavlja neposredno grožnjo za prebivalce," so zapisali na ministrstvu.

Glede na to, da je upravno sodišče zadržalo izvajanje odloka o odvzemu medveda iz narave za letošnje leto, so vladi predlagali sprejem interventnega zakona o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave z omejeno veljavnostjo. O ukrepu je ministrica Aleksandra Pivec že obvestila tudi premierja Marjana Šarca ter ministrstvo za okolje in prostor. Ne premier ne ministrstvo vložitvi predloga zakona ne nasprotujeta, so dodali.