Ministrstvo neskladno z navodili od okoljevarstvenih društev zahteva osebne podatke članov

V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) opozarjajo na zahteve Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki so neskladne z navodili informacijske pooblaščenke. MOP za preveritev, ali društvo izpolnjuje zakonske zahteve za ohranitev statusa društva, od teh zahteva poimenski seznam ter naslove članov in članic. Informacijska pooblaščenka pojasnjuje, da ministrstvo sicer ima pravico zahtevati podatke, toda zadostuje tudi vpogled v podatke, o katerem pristojni uradnik naredi uradni zaznamek.

V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) pojasnjujejo, da so od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) prejeli dopis, s katerim ti zahtevajo poimenski seznam ter naslove članov in članic društva. Pri DPRS pravijo, da je "tak dopis v popolnem neskladju z navodili informacijske pooblaščenke".

icon-expand Društvo za preučevanje rib v Sloveniji opozarja na neskladno delovanje MOP. FOTO: Dreamstime

Razlagajo, da dopis, pod katerim je podpisan uslužbenec MOP Boris Vinski, od DPRS zahteva, da v roku osmih dni MOP dostavijo "seznam članov društva z njihovimi imeni in priimki ter naslovi, zapisnik zadnjega zbora članov društva, izvedenega v 2020, z listo udeleženih članov z imeni in priimki ter naslovi in seznam članov, ki so v letu 2020 plačali članarino za leto 2020, z dokazili o plačilih, iz katerih bosta razvidna vplačilo posameznega člana in znesek vplačila". Te podatke MOP zahteva za preveritev, ali društvo izpolnjuje zakonske zahteve za ohranitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave. Zakon o ohranjanju narave je bil lani pod aktualnim ministrom za okolje Andrejem Vizjakom spremenjen v delu, ki po novem postavlja strožje zahteve za omenjeni status, med drugim mora društvo imeti 50 aktivnih članov, ki plačajo članarino in so se udeležili zbora članov društva.

icon-expand Andreju Vizjaku okoljevarstvena društva očitajo tudi zaničevanje okoljskih problematik. FOTO: Vlada RS

Informacijska pooblaščenka (IP) Mojca Prelesnikje pojasnila, da mora v omenjenem primeru pristojni organ, ko presoja o tem, ali nevladna organizacija opravlja dejavnosti v javnem interesu, "upoštevajoč načelo sorazmernosti, presoditi, katera dokazila so potrebna in primerna kot dokaz in katera dokazila upošteva v samem postopku". Pri tem mora upoštevati načelo sorazmernosti, to je najmanjšega obsega podatkov. "To pomeni, da lahko pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, obdeluje zgolj tiste osebne podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. To pa se vedno presoja ob upoštevanju konkretnih okoliščin posameznega primera." Ob tem pri DPRS pojasnjujejo, da je zahteva MOP po omenjenih zahtevanih osebnih podatkih v "popolnem nasprotju in povsem odstopa od enotnega dopisa, ki ga je MOP vsem društvom in organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, tudi DPRS, poslalo konec lanskega leta". V njem je MOP opozoril, naj društva kot dokaz za izpolnjevanje statusa ne pošiljajo poimenskih blagajniških prejemkov. Kot je MOP v dopisu navedel, "to ne bi bilo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov", hkrati pa je MOP citiral stališče informacijske pooblaščenke, da se lahko število članov presoja z vpogledom MOP v originalni dokument društva, npr. seznam članov. In z izdelavo uradnega zaznamka o vpogledu MOP v seznam. "Vsekakor pa ministrstvo nima pravne podlage za (trajno) hrambo seznama članov," je navajal dopis MOP, ki so ga poslali konec leta 2020.

icon-expand Mojca Prelesnik: "Ministrstvo pa nikakor ne sme po nepotrebnem in pretirano posegati v pravice in svoboščine prizadetih posameznikov." FOTO: Bobo

Prelesnikova je ponovno poudarila pravilnost takšne prakse. Število članov, če je to mogoče in primerno, lahko načeloma presoja z vpogledom v originalni dokument oziroma sezname in izdelavo uradnega zaznamka o vpogledu, v tem primeru seznama zgolj 50 članov, ki izpolnjujejo tak pogoj, in "nikakor ne s hrambo seznama z vsemi osebnimi podatki vseh članov". Ministrstvo je v postopkih, ki jih vodi, sicer upravičeno preverjati izpolnjevanje takšnega statusa, mora pa to izvesti na sorazmeren način, je pojasnila Prelesnikova. "Ministrstvo pa nikakor ne sme po nepotrebnem in pretirano posegati v pravice in svoboščine prizadetih posameznikov. Nikakor tudi ne sme osebnih podatkov, s katerimi se seznani, posredovati tretjim osebam ali jih obdelovati za noben drug namen brez ustrezne pravne podlage." CNVOS društva poziva, naj sezname predložijo le v vpogled MOP pa tokrat v nasprotju z navedenim stališčem IP namesto vpogleda zahteva, da mu celo predložijo seznam z osebnimi podatki članov in vplačili članarin. Pri krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS društvom, ki so prejela dopise s tovrstnimi zahtevami, svetujejo, da odgovorijo, "da bodo zahtevane podatke predložile v vpogled". "Pri tem predlagajte tudi datum in uro vpogleda (na sedežu MOP). Če bi ob vpogledu MOP predlagal fotokopiranje dokumentov, predlog zavrnite." Ob zavrnitvi nadalje svetujejo pritožbo pri informacijski pooblaščenki. "Samega postopka to sicer ne bo ustavilo, zato bo MOP najverjetneje izdal odločbo, s katero vam bo status delovanja v javnem interesu odvzel. Na odvzem statusa je možna pritožba na Vlado RS. Vladno odločitev pa je mogoče spodbijati na upravnem sodišču." Pri DPRS pojasnjujejo, da niso seznanjeni, če bi še katero drugo društvo od ministrstva prejelo enak dopis. O primeru so obvestili vse pristojne državne institucije. Vprašanja o tem, katerim vsem društvom so poslali tovrstni dopis in po kakšnem ključu so jih izbirali, smo naslovili tudi na MOP, odgovore še čakamo. Pri CNVOS pa ugotavljajo, da MOP v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev vseh društev ne obravnava enako. "Pri nekaterih zahteva anonimizirane evidence, pri drugih konkretne poimenske sezname. Takšna praksa MOP ni primerna, saj načelo enakosti pred zakonom zahteva, da se bistveno enaka dejanska stanja obravnavajo enako."Poudarjajo, da bi bilo treba izpolnjevanje pogojev za status v javnem interesu pri vseh društvih preverjati po enakih merilih in enakih postopkih. Okoljevarstvena društva se strinjajo, da minister Vizjak ukinja okoljske varovalke in niža standarde Pri DPRS opozarjajo še na nenehne pritiske in šikaniranja ministra Vizjaka. "DPRS je društvo, ki ga zaradi prizadevanj proti gradnji hidroelektrarn že več let skuša onemogočiti energetika."

"V zadnjem času smo bili deležni tudi drugih poskusov prevzema in oslabitve društva, kar pa nas zgolj utrjuje v prepričanju, da delamo prav v zaščito interesov narave. Državni organi morajo delovati strokovno in zakonito ter preprečevati in onemogočati vpliv zasebnih ambicij visokih uradnikov na delo organov." Na omenjeno problematiko so se odzvali tudi pri Greenpeaceu, kjer so razložili, da zaradi novih kriterijev ne bodo obdržali statusa delovanja v javnem interesu na področju narave. "Naše delo na področju okoljskih politik, predvsem podnebno-energetskih, namreč temelji na strokovnem znanju in ne na množičnem članstvu. Slednje nima nobene zveze s kompetentno in strokovno opravljenim delom v službi narave in ljudi." Tudi oni so opozorili na dejanja Vizjaka, ki je, kot pravijo, že vse od začetka epidemije motor sprememb, ki ukinjajo okoljske varovalke, nižajo standarde in civilno družbo izključujejo iz pomembnih okoljskih postopkov. "Gre za nevarne spremembe, zaradi katerih lahko pride do dolgoročne škode za okolje in zdravje ljudi."