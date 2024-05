Ministrstvo za pravosodje prevzelo propadajočo stavbo na Litijski

Spomnila je na zadnjo cenitev, ki so jo za potrebe ministrstva za pravosodje opravili v Združenju sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (SICgras). Po tej cenitvi je ocenjena tržna vrednost stavbe na Litijski okvirno 1200 evrov na kvadratni meter, "ko to pomnožimo z uporabnimi površinami iz izvedeniškega mnenja geodeta Kovača, pridemo do cene okrog sedem milijonov evrov," je izpostavila.

"Dobre štiri mesece po izvedeni transakciji ugotavljamo, da so vse cenitve, ki so bile pridobljene tako s strani prodajalca kot s strani kupca, pokazale, da je vrednost objekta nekje v okvirih transakcijske vrednosti po predmetni kupoprodajni pogodbi," je v izjavi za javnost po primopredaji poudarila Nina Zidar Klemenčič .

Zidar Klemenčičeva upa, da se bo zgodba z Litijsko z današnjim dnem zaključila. "Od začetka je bilo jasno, da je stavba potrebna obnove, da je ravno zato primerna, ker jo bo mogoče prilagoditi glede na potrebe pravosodja, vendar to ni stvar prodajalca, ampak kupca. Kupec je ravnal na trgu, ponujal je nepremičnino, bil je v običajni tržni vlogi, na žalost pa je bil zadnje štiri mesece žrtev medijskega in političnega pogroma, tako kot verjetno tudi mnogi drugi, ki so na strani kupca zgolj in samo opravljali svoje delo," je poudarila.

Odzvala se je tudi na nedavno izjavo ministrice za pravosodje Andreje Katič, da stavba na Litijski ni primerna za potrebe sodstva. Poudarila je, da je politika tista, ki se odloča, v kakšnih objektih bodo delovali pravosodni organi, politika je tudi sprejela odločitev, da bo stavbo na Litijski kupila za potrebe upravnega, delovnega in socialnega sodišča. "To so politične odločitve in mislim, da so politiki, ki jih sprejemajo, odgovorni za njih," je izpostavila.

S strani ministrstva se je primopredaje med drugim udeležila vršilka dolžnosti generalnega sekretarja ministrstva Saša Renko, ne pa tudi pravosodna ministrica Andreja Katič. Na ministrstvu primopredaje niso komentirali, so pa potrdili, da je ministrica zaradi transakcije s stavbo na Litijski na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že naznanila sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti.

Nakup stavbe na Litijski sicer preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad, na ministrstvu pa so zaradi nakupa dvema sodelavcema izrekli opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.

Objekta trenutno ni mogoče uporabljati

Kot smo poročali, je ministrstvo za pravosodje je tik pred koncem lanskega leta za stavbo na Litijski odštelo 7,7 milijona evrov, cenilci, ki jih je pri SICgras za potrebe ministrstva naročilo Državno odvetništvo, pa so ocenili, da je njena tržna vrednost na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe 28. decembra lani znašala šest milijonov evrov. Ministrica je nedavno izpostavila tudi, da objekta na Litijski 51 trenutno ni mogoče uporabljati, stroški obnove pa so ocenjeni na 5,55 milijona evrov.

Na ministrstvu bodo preverili tudi, ali je kupoprodajno pogodbo, ki so jo s prodajalcem Vežnaverjem sklenili tik pred koncem lanskega leta, mogoče razdreti in kakšne bi bile v tem primeru posledice. Po oceni ministrice je danes sicer preuranjeno govoriti o postopkih in rezultatih, je pa izpostavila, da je bila v kupoprodajni pogodbi tudi protikorupcijska klavzula.