Več kot 15 tisoč osnovnošolcev v karanteni, na daljavo se šola en odstotek učencev

Učenci bodo tudi letos dobili manj ocen. V Sloveniji je namreč z današnjim dnem več kot 15 tisoč osnovnošolcev v karanteni. Šolsko ministrstvo je sporočilo, da se za letošnje šolsko leto zmanjšuje število ocen, ki jih mora učenec pridobiti pri posameznem predmetu. V združenju ravnateljev to pozdravljajo, saj je stanje, kot pravijo, zaradi oddelkov in učiteljev v karanteni ponekod kaotično. Zaradi nestrinjanja staršev z ukrepi pa se na daljavo šola približno en odstotek učencev. In kako bodo ocene pridobili oni?