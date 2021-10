Ministrstvo za šolstvo zavrnilo vse očitke v interpelaciji Kustečeve

Ministrstvo za izobraževanje je v odgovoru na interpelacijo ministrice Simone Kustec, ki jo je v državni zbor vložil del opozicije, zavrnilo vse očitke. Med drugim navaja, da so bile pred začetkom novega šolskega leta izvedene številne aktivnosti, da bi pouk stekel čim bolj gladko in varno, pri tem pa so tudi aktivno vodili dialog z vsemi deležniki.

V interpelaciji, ki jo je pred mesecem dni v državni zbor vložilo 43 poslancev poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev, vlagatelji ministrici za šolstvo Simoni Kustec med drugim očitajo podcenjujoč in izključujoč odnos do strokovne javnosti, šolskih sindikatov, civilne družbe in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter neodgovorno zanemarjenje priprav na letošnje šolsko leto. Posledica slednjega naj bi bila zmeda. V odgovoru na interpelacijo ministrstvo navaja številne aktivnosti, ki jih je izvedlo pod vodstvom Kustečeve, da bi novo šolsko leto steklo čim bolj tekoče in varno. Med drugim tudi, da je bilo enako kot za šolsko leto 2020/2021 pred začetkom pouka pripravljenih več modelov, po katerih bi stekel pouk glede na trenutni epidemiološki položaj. Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi so že 17. avgusta prejeli vse potrebne informacije in usmeritve ter bili obveščeni, da je izhodišče za načrtovanje in začetek šolskega leta model B, je navedeno v odgovoru. Z namenom pravočasnega in ustreznega začetka šolskega leta je bilo na vzgojno-izobraževalne organizacije samo od junija 2021 do konca avgusta 2021 poslanih 26 okrožnic ter organiziranih 14 sestankov z različnimi deležniki, je zapisano.

Simona Kustec

Ministrstvo zavrača navedbe, da je imela Slovenija v šolskem letu 2020/21 med državami EU najdlje zaprte šole. Kot navajajo v odgovoru, je imelo vsaj devet držav članic EU šole zaprte dlje. Glede očitkov o podcenjujočem in izključujočem odnosu do ostalih deležnikov v šolstvu na ministrstvu odgovarjajo, da je bilo od marca 2020, ko smo zaradi epidemije prvič zaprli vrtce, šole in univerze, do konca letošnjega avgusta, 146 sestankov in posvetovanj z različnimi deležniki, med njimi tudi zavodom za šolstvo, ravnateljskim združenjem in šolskim sindikatom Sviz. Na šole je bilo od začetka epidemije do februarja letos poslanih 110 okrožnic, ministrica je redno obiskovala šole in vrtce, narejene so bile prilagoditve pri maturi.

Ministrstvo za šolstvo

Glede domnevno ignorantskega odnosa do znanstvenoraziskovalne dejavnosti ministrstvo odgovarja, da je v času ministrovanja Kustečeve prišlo do največjega povečanja sredstev integralnega proračuna za raziskovalno dejavnost v zadnjem desetletju, prav tako je bil dokončan in na vladi potrjen predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. V interpelaciji Kustečevi očitajo zanemarjanje področja športa, neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in škodljivo ukinitev Šole za ravnatelje. V zvezi z očitki o športu ministrstvo navaja, da je vlada ves čas epidemije vsem subjektom v športu aktivno pomagala premostiti težave zaradi epidemije. Povečala je skupna sredstva za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni ter vrednost nagrad za prejemnike odličij na olimpijskih in paraolimpijskih igrah.