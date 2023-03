Ministrstvo za zdravje in UKC Ljubljana o reviziji, ki odmeva v javnosti

V javnosti odmevajo podrobnosti forenzičnega revizijskega poročila o nabavi opreme v ljubljanskem kliničnem centru. Glavne ugotovitve pa: obstajajo znana farmacevtska podjetja in tudi zaposleni v UKC-ju, ki so posle v ljubljanskem kliničnem centru dobivali brez razpisov, tako da so drobili naročila, da ta niso presegala 40 tisoč evrov, za kar je potreben javni razpis.

Bešič Loredan je nekaj podrobnosti iz revizije, ki sicer velja za poslovno skrivnost, predstavil v ponedeljek. Povedal je, da so se revizorji v njej osredotočili na postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost, ustreznost obstoječega modela plačevanja in predvsem opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji.

Revizorji so po njegovih besedah ugotovili dosledno neskladnost z usmeritvami zavoda in ponavljajoča se vprašanja, denimo glede manjkajočih zapisov o odpiranju ponudb. Izpostavil je tudi manjkajoče naročilnice in prednostne obravnave dobaviteljev pri plačilih.

Izpostavil je še, da poročilo ugotavlja razkorak med tveganji in kontrolo pri ključnih aktivnostih. "V dobaviteljskih strukturah upravljanja in nadzora se kaže možnost, da so prisotni zaposleni UKC Ljubljana in predvsem je videti izjemno pomanjkljivost analitičnih podatkov," je pojasnil.

160 strani dolga revizija je poslovna skrivnost. Na vpogled jo je prejel tudi minister, na ministrstvu pa jo zdaj po njegovih besedah preučujejo ustrezne službe. En del poročila bo verjetno ostal zaupen in ga bodo morali verjetno preučiti ustrezni organi, je poudaril.

Kot smo poročali, je generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug poročilo predal Komisiji za preprečevanje korupcije.