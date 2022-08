Ministrstvo za zdravje: Magistri farmacije ne bodo ostali brez nazivov

"Opozoriti velja, da gre za področje, kjer se prekrivajo kompetence s področja zdravstva in šolstva, ter da je bila to področje v praksi neustrezno obravnavano zadnjih 10 let," poudarjajo na ministrstvu za zdravje. Kot trdijo, se je ministrstvo v novi sestavi vlade s problematiko pravilnika, ki opredeljuje področje opravljanja strokovnih izpitov kandidatov farmacije, sicer seznanilo po nastopu funkcije oz. 2. junija letos.

Novi pravilnik namreč študentom farmacije, ki magistrirajo, nalaga dodatno obveznost opravljanja strokovnega izpita, a študent do tega tedna za spremembo sploh niso vedeli. Vsi, ki so magistrirali po 1. juniju, ko je stopil v veljavo, so tako ostali brez magistrskega naziva. Nekateri so se v vmesnem času tudi zaposlili, zdaj pa jim je bila čez noč odvzeta kvalifikacija za opravljanje farmacevtskega poklica.

Z namenom, da se to področje nemudoma ustrezno uredi, se je ministrstvo že večkrat sestalo s predstavniki Fakultete za farmacijo. "Iščemo rešitve, ki bodo vzdržale hkrati pravno presojo in bodo ob tem čim manj na škodo študentom v prehodnem obdobju," so sporočili.