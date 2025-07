Ministrstvo za zdravje nima pristojnosti glede dogajanja v ZD Trebnje

Karmen Lukše je nedavno odstopila s funkcije direktorice ZD Trebnje, kot razlog pa navedla "spremenjene razmere v upravljanju zavoda", kar je vzpostavilo "okoliščine, ki bistveno otežujejo strokovno, neodvisno in stabilno vodenje".

Občinam ustanoviteljicam Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno je očitala različne pritiske, med drugim vmešavanje v njeno strokovno delo. Temu so se pridružili tudi nekateri zaposleni v ZD Trebnje. Vse občine pa so pritiske zanikale. V Občini Trebnje kot največji občini ustanoviteljici so zapisali, da so zgolj zahtevali, da zavod deluje zakonito in v skladu s predpisi.

Kot so sporočili z ministrstva, pozdravljajo pripravljenost obeh strani za pogovore. Ker pa gre za pomembno področje, ocenjujejo, da je prav, da k moderiranju pogovorov pritegnejo profesionalne mediatorje, ki bodo mediacijo vodili najbolj objektivno in optimalno, predvsem v dobro bolnikov.

Občine ustanoviteljice so po mnenju ministrstva dolžne poskrbeti, da je na njihovem območju zagotovljena ustrezna zdravstvena oskrba na primarni ravni, ki je izjemnega pomena za zdravje njihovih občanov, zagotavljanje zdravega življenjskega sloga in s tem tudi za dober življenjski standard.

"Prepričani smo, da tudi samoupravne lokalne skupnosti delijo cilj zagotavljanja močnega javnega zdravstva in se zavedajo pomembnosti ohranjanja primarne zdravstvene oskrbe v okviru zdravstvenih domov," so še zapisali na ministrstvu za zdravje.