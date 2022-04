Ministrstvo za zdravje odobrilo prvih 12 investicij v primarno zdravstvo

K ZD Ilirska Bistrica bodo zgradili prizidek z novimi prostori in opremo. Uredili bodo šest enot ambulant družinske medicine, dve referenčni ambulanti, izolacijski prostor z recepcijo, laboratorij in prostore za druge dejavnosti. Investicija ima rok izvedbe decembra 2022, celotna vrednost bo presegla tri milijone evrov.

Prizidek bodo zgradili v ZD Laško, kjer bodo uredili nove prostore in opremo za zobozdravstvene, ortodontske, dermatološke in ginekološke ambulante ter ambulante medicine dela. Uredili bodo prostore za laboratorij, izobraževanje, arhiv in upravo. Zagotovili bodo tudi nova parkirna mesta za obiskovalce in zaposlene. Investicija ima rok izvedbe oktobra 2023, celotna vrednost pa bo presegla tri milijone evrov.

V okviru rekonstrukcije ZD Ivančna Gorica bodo prenovili prostore splošne in družinske medicine, zobozdravstvene dejavnosti, zagotovili bodo tudi opremo. Investicija v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijona evrov ima rok izvedbe septembra 2023.

Investicije zagotavlja lansko jesen sprejeti zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, s katerim država namenja sredstva tudi za infrastrukturo na primarni ravni zdravstva. Na podlagi sprejetega zakona so na ministrstvu januarja izvedli prvi razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za letošnje in prihodnje leto. Z njim nameravajo v dveh letih občinam nameniti 37,5 milijona evrov za vlaganja v zdravstvene ustanove.

Vlada je sicer na sredini dopisni seji na podlagi omenjenega zakona o investicijah v slovensko zdravstvo sprejela letni načrt investicij za leto 2022, v katerega so vključeni projekti, ki se financirajo na podlagi omenjenega zakona. V letni načrt investicij za leto 2022 so vključeni projekti, s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalnih zavodov s področja zdravstva, zaradi povečanja števila vpisnih mest v programe medicinske, farmacevtske in zdravstvene smeri.

Načrt je usklajen z načrtom razvojnih programov od leta 2022 do 2025, so še sporočili z vlade.