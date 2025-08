Ministrstvo za zdravje: Razpis za helikopterja pripravljen v sodelovanju s stroko

Ministrstvo za zdravje zatrjuje, da so pri načrtovanju razpisa za helikopterja za potrebe zdravstva upoštevali predloge stroke, kolikor so jih glede na varnostne standarde in druge predpise lahko. Dodatne zahteve sekcij za urgentno medicino in reševalcev pa bodo vključene pri pripravi reorganizacije sistema nujne medicinske pomoči, so dodali.