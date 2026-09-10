Ministrstvo za zdravje z novima državnima sekretarjema

Marinko je s funkcije državne sekretarke odstopila, vlada pa se je danes seznanila z njenim odstopom. Obenem je imenovala dva nova državna sekretarja.

Dragana Savić Kuleto je magistra prava z več kot 15 let izkušenj na področju regulatorne skladnosti, pravnega in poslovnega svetovanja, projektnega vodenja ter digitalne transformacije. Trenutno je doktorska kandidatka na področju zdravstvenega prava in pravne teorije na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Magister podjetništva Simon Novak pa je podjetniški strateg in svetovalec z več kot desetletjem izkušenj na področju digitalne transformacije, razvoja poslovanja in uvajanja naprednih tehnologij na trg. Deluje na presečišču tehnologije in javne politike ter se osredotoča na rešitve s področja podatkov, umetne inteligence in interneta stvari, so dodali.

Vlada je prav tako danes s položaja generalne sekretarke ministrstva za zdravje razrešila Tanjo Marsič ter za vršilko dolžnosti imenovala Heleno Kujundžić Lukaček. Funkcijo bo nastopila 14. septembra in jo opravljala do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ šest mesecev.

S položaja generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko pa je vlada razrešila Vlasto Mežek.

Obe razrešitvi so izvedli v skladu z zakonskim določilom, ki v enem letu od nastopa funkcije ministra oziroma vlade omogoča razrešitev brez posebnega razloga, so spomnili na vladi.

Slovenija je danes tudi umaknila kandidaturo za gostiteljstvo geografsko dislocirane enote Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za področje ekonomije zdravja in blaginje.

Kandidaturo je Slovenija vložila na podlagi sklepa prejšnje vlade marca letos, stalni odbor Regionalnega odbora WHO za Evropo pa jo je junija 2026 ocenil kot ustrezno. Končna odločitev o državi gostiteljici bi bila sprejeta na 76. zasedanju odbora konec oktobra 2026 v Kopenhagnu.

"Po ocenah stroškov gostiteljstva se je izkazalo, da bi Slovenija za delovanje enote morala zagotoviti približno od 1,5 do 2,5 milijona evrov letno. (...) Glede na razliko med že prevzetimi finančnimi obveznostmi ter razpoložljivimi oziroma zagotovljenimi proračunskimi sredstvi bi takšna obveznost za Slovenijo pomenila nesorazmerno veliko dodatno finančno breme," je kot razlog za umik kandidature navedlo ministrstvo za zdravje v vladnem sporočilu.