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Slovenija

Ministrstvo za zdravje zapušča že druga državna sekretarka

Ljubljana, 29. 09. 2026 16.40 pred 43 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA Ne.M.
Ministrstvo za zdravje

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tea Košir je v soboto podala odstopno izjavo, je potrdila za STA. Razlogov za odstop ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi Demokratov.

Ministrstvo, ki ga vodi Tadej Ostrc, je zapustila že druga sekretarka.
Ministrstvo, ki ga vodi Tadej Ostrc, je zapustila že druga sekretarka.
FOTO: Bobo

Govorice o odhodu Koširjeve so krožile že dalj časa, a je še minuli četrtek ob robu vladne seje za STA dejala, da o tem ne razmišlja. Danes pa je potrdila, da je odstopno izjavo podala čez vikend.

Vlada je Teo Košir na mesto državne sekretarke na ministrstvu za zdravje imenovala 4. junija, na ministrstvu pa je bila pristojna za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo. Pred tem je bila poslanka Demokratov, pred vstopom v politiko pa podjetnica.

Koširjeva ni odgovorila na vprašanje, ali se bo kot izvoljena poslanka vrnila v državni zbor. V poslanskih klopeh jo je sicer po njenem odhodu na ministrstvo zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj, ki bi se torej morala v tem primeru posloviti s poslanskega položaja.

Koširjeva je že druga državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, ki je odstopila s funkcije. V začetku septembra je odstopila Vesna Marinko, vlada pa se je 10. septembra seznanila z njenim odstopom.

Na isti seji je vlada imenovala dva nova državna sekretarja na ministrstvu, in sicer pravnico Dragano Savić Kuleto ter podjetniškega stratega in svetovalca Simona Novaka.

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KOMENTARJI7

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TITO50
29. 09. 2026 17.32
Končno se je začelo.
Odgovori
0 0
nopino
29. 09. 2026 17.09
Spet ena dobra novica . Elena Ušaj baj baj!
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+3
3 0
Misika1967
29. 09. 2026 17.06
Bivsa privatnica kaj ves koliko masla ma na glavi pa se boji da bo vse vun prislo.
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+4
5 1
Groucho Marx
29. 09. 2026 17.12
Ti pa veliko veš, misika naša. Vsekakor pa je prišla vun tvoja ljubezen do subvencij, ampak samo, kadar jih prejmeš ti.
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-3
0 3
zvoneti
29. 09. 2026 17.04
Morebiti pa noče podpisovati spornih in nemoralnih postopkov za privatizacijo zdravstva.
Odgovori
+7
7 0
wsharky
29. 09. 2026 17.03
le ni sposobna, pač ni sposobna, bo pa poslanka, če je lahko poslanec Stevo in arestant janša bo pa še ona
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+4
6 2
JApajaDAja
29. 09. 2026 16.51
resor v katerega ne upa ali ne sme nihče korenito dregniti...
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+4
4 0
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