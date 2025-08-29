Ministrstvo zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za zapor v Dobrunjah

Ministrstvo za naravne vire in prostor je zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za novi zapor v Dobrunjah. Med tehničnim pregledom, ki ga je izvedlo v četrtek, je namreč ugotovilo pomanjkljivosti v dokumentaciji in izvedbenih delih. Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je naložila, naj v dveh mesecih odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

Komisija za tehnični pregled je ugotovila nekatere pomanjkljivosti dokumentacije o izvedbenih delih in zanesljivosti objekta ter izvedbenih delih, so zapisali na ministrstvu. Odgovor, za kakšne pomanjkljivost gre, še čakamo. Kot so pojasnili, bodo uporabno dovoljenje "izdali nemudoma po odpravi pomanjkljivosti, kar pa je odvisno od investitorja, projektanta, izvajalca in nadzornika".

Gradbišče zapora Dobrunje FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Novi moški zapor v Dobrunjah, ki bo nadomestil neustrezne prostore zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani, so začeli graditi jeseni 2022. Zdaj je zapor končan, še vedno pa nima uporabnega dovoljenja, za katero je izvajalec del podal vlogo sredi letošnjega aprila. Investicija, vredna 86 milijonov evrov, je ena največjih ministrstva za pravosodje v zadnjih desetih letih.

