Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ministrstvo zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za zapor v Dobrunjah

Ljubljana, 29. 08. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
27

Ministrstvo za naravne vire in prostor je zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja za novi zapor v Dobrunjah. Med tehničnim pregledom, ki ga je izvedlo v četrtek, je namreč ugotovilo pomanjkljivosti v dokumentaciji in izvedbenih delih. Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je naložila, naj v dveh mesecih odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

Komisija za tehnični pregled je ugotovila nekatere pomanjkljivosti dokumentacije o izvedbenih delih in zanesljivosti objekta ter izvedbenih delih, so zapisali na ministrstvu. Odgovor, za kakšne pomanjkljivost gre, še čakamo. Kot so pojasnili, bodo uporabno dovoljenje "izdali nemudoma po odpravi pomanjkljivosti, kar pa je odvisno od investitorja, projektanta, izvajalca in nadzornika".

Gradbišče zapora Dobrunje
Gradbišče zapora Dobrunje FOTO: Luka Kotnik

 Novi moški zapor v Dobrunjah, ki bo nadomestil neustrezne prostore zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani, so začeli graditi jeseni 2022. Zdaj je zapor končan, še vedno pa nima uporabnega dovoljenja, za katero je izvajalec del podal vlogo sredi letošnjega aprila. Investicija, vredna 86 milijonov evrov, je ena največjih ministrstva za pravosodje v zadnjih desetih letih.

Gradbišče zapora Dobrunje
Gradbišče zapora Dobrunje FOTO: Luka Kotnik

Komisija je v četrtek med drugim ugotavljala, ali je objekt zgrajen v skladu s pogoji in ukrepi, določenimi v gradbenem dovoljenju, ali sta projekt izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta izdelana v skladu s predpisi in ali je izvedena minimalna komunalna oskrba objekta.

uporabno dovoljnenje zapor dobrunje
Naslednji članek

KPK: Vlada ne razume našega poslanstva. Vlada: potreben razmislek o mejah organov

SORODNI ČLANKI

Zapor v Dobrunjah zgrajen, nima pa uporabnega dovoljenja

Preobrat: pobegli zapornik se je sam vrnil v zapor

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
29. 08. 2025 16.30
+1
Kdo je vodil projekt da je toliko težav? Kdo je bil plačan za nadzor pa svojega dela sploh ni opravil? Kdaj bomo začeli ugotavljati odgovornost? Vodja projekta, vodja nadzora naj vrneta denar za neopravljeno delo in prevzameta plačilo škode ker narejen objekt ne dobi uporabnega dovoljenja. Vsak dan stanja račun višji. Samo na ta način bodo projekte vodili ljudje ki to sploh znajo in hočejo.
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
29. 08. 2025 16.26
To pomeni le eno, da je Povšetova trenutno bolj primerna za bivanje kot pa ta nov dvorec.
ODGOVORI
0 0
Mukec
29. 08. 2025 16.17
Stene so pa iz knaufa vidam 🤣
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
29. 08. 2025 16.10
+4
Poseben zapor je treba zgraditi za jansiste. Vsi trenutno v uporabi so premajhni… 🇸🇮
ODGOVORI
4 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
29. 08. 2025 16.08
+4
V lepem zaporu bo pristal Jansa. 🤭
ODGOVORI
4 0
Trikrat cepljen
29. 08. 2025 16.03
-1
Izgleda, da so že v fazi projetiranja pozabili na vodni priključek v wcju.
ODGOVORI
0 1
suleol
29. 08. 2025 15.59
+1
hahaha
ODGOVORI
1 0
suleol
29. 08. 2025 15.59
+1
neaposobnezi
ODGOVORI
1 0
suleol
29. 08. 2025 15.59
+2
sami sebi ne izdajo pa prej naredijo haha
ODGOVORI
2 0
Pravica.
29. 08. 2025 15.59
+0
Hotela, ne zapora. Rajši bi gradili bolnice, domove za starostnike, invalide ..
ODGOVORI
2 2
Duh8
29. 08. 2025 15.55
+1
Ni kadra
ODGOVORI
1 0
juventina10
29. 08. 2025 16.08
za notri?
ODGOVORI
0 0
Artechh
29. 08. 2025 15.47
+3
Ni dost luksuza pravijo. Kriminalci rabijo boy v vsaj 4 če ne 5 zvezdica 😂😂
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
29. 08. 2025 15.42
+5
A je premali konforta notri
ODGOVORI
5 0
zmerni pesimist
29. 08. 2025 15.42
+2
Še enega bogega resta ne znamo pozidat
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
29. 08. 2025 15.42
-1
Vedno nekaj mutijo, isto kot pri iliriji. Sam da majo za kaj v službo hodit
ODGOVORI
1 2
eurosapiens
29. 08. 2025 15.35
-2
da se sploh lahko začne izvajati kazenska zakonodaja, ki jo imamo sedaj ... potrebujemo zapor ali več njih s kapaciteto najmanj 10.000 zapornikov za začetek ... ali pa naj spremenijo kazenski zakonik da se bo sploh lahko izvajal
ODGOVORI
0 2
Gamser
29. 08. 2025 15.31
+2
preveč znanih in vplivnih imen je med njimi, kader je
ODGOVORI
2 0
Gamser
29. 08. 2025 15.29
+1
Kader za zaprtje imajo, samo preveč znanih imen je med njimi
ODGOVORI
1 0
snupy1
29. 08. 2025 15.25
+2
Čakajo na fante iz SŽ ki so vpleteni pri nečednih poslih. Predvsem na direktorja SŽ ki baje nič ne ve. Bojo pa prvi uporabniki zato je še zaprt. Ga bodo slovesno odprli z lisicami na rokah.
ODGOVORI
3 1
audirs
29. 08. 2025 16.11
+1
Kdo je gradil? Cgp in Kolektor.... leglo korupcije že 20 let...
ODGOVORI
1 0
EU Dig. Cenzura
29. 08. 2025 15.19
+0
Kaj pa manjka nič ne manjka. MANJKA SAMO PROVIZIJA V ŽEP POTEM BO IZDANO DOVOLJENJE, ker se hoče previsoka provizija ni dovoljenja!!!!
ODGOVORI
1 1
inside1
29. 08. 2025 15.17
to pa dejansko ja ni nič posebnega, če so ugotovili, da kaj manjka. to je povsod tako...
ODGOVORI
0 0
zapornik65
29. 08. 2025 15.15
+5
bla bla bla.... namerno ga ne odprejo ker nimajo kadra!
ODGOVORI
5 0
Gamser
29. 08. 2025 15.33
-1
kader je, samo ....
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189