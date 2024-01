Ministrstvo zaenkrat razdelilo 39 računalnikov

OGLAS

"Veselim se pregleda, ker se bo še enkrat pokazalo, da so bili vsi postopki izpeljani pravilno in zakonito ter da s tem nakupom izpolnjujemo zakonske obveznosti, ki so določene v noveli Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti," je o preiskavi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) dejala Emilija Stojmenova Duh.

Emilija Stojmenova Duh na proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kot so v tem tednu poročali mediji, KPK v zvezi z nakupom računalnikov na ministrstvu za digitalno preobrazbo vodi postopek predhodnega preizkusa. Na ministrstvo naj bi naslovila več vprašanj. Med drugim jo zanimajo podrobnosti sprejete odločitve o razpisu in finančnih sredstvih za nakup, razlogi, da so razpis razdelili na štiri dele, analiza potreb po tovrstnih računalnikih ter ali in kdaj so stopili v stik s šolami in vrtci. Odgovorom morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila.

Računalniki v šoli FOTO: Shutterstock icon-expand