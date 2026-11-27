"V zvezi z obravnavano zadevo je ministrstvo Vrhovno državno tožilstvo RS zaprosilo za poročilo in pojasnila o poteku postopanja. Na podlagi prejetih pojasnil in seznanitve z doslej znanimi dejstvi je ministrstvo pripravilo pobudo, da Vrhovno državno tožilstvo RS v okviru svojih pristojnosti izvede strokovni nadzor nad ravnanjem pristojnega tožilstva," je v odzivu za sporočilo ministrstvo.

Dodalo je še, da od samega začetka spremlja primer in se zaveda njegove resnosti, zlasti z vidika varnosti policistov pri opravljanju njihovih nalog.

Vrhovno državno tožilstvo je medtem sporočilo, da v posamezni zadevi generalna državna tožilka nima pristojnosti komentiranja zadeve, saj se lahko o pravilnosti odločitev tožilcev opredeli šele po opravljenem strokovnem nadzoru. Slednjega bo po navedbah državnega tožilstva v obravnavni zadevi po prejemu operativnega poročila tudi odredila.