"V zvezi z obravnavano zadevo je ministrstvo Vrhovno državno tožilstvo RS zaprosilo za poročilo in pojasnila o poteku postopanja. Na podlagi prejetih pojasnil in seznanitve z doslej znanimi dejstvi je ministrstvo pripravilo pobudo, da Vrhovno državno tožilstvo RS v okviru svojih pristojnosti izvede strokovni nadzor nad ravnanjem pristojnega tožilstva," je v odzivu za sporočilo ministrstvo.
Dodalo je še, da od samega začetka spremlja primer in se zaveda njegove resnosti, zlasti z vidika varnosti policistov pri opravljanju njihovih nalog.
Vrhovno državno tožilstvo je medtem sporočilo, da v posamezni zadevi generalna državna tožilka nima pristojnosti komentiranja zadeve, saj se lahko o pravilnosti odločitev tožilcev opredeli šele po opravljenem strokovnem nadzoru. Slednjega bo po navedbah državnega tožilstva v obravnavni zadevi po prejemu operativnega poročila tudi odredila.
Državno tožilstvo ob tem poudarja, da je obravnava povratništva ena od prednostnih usmeritev generalne državne tožilke. "Na sestankih z vodji vseh državnih tožilstev je generalna državna tožilka večkrat posebej izpostavila pomen doslednega pregona povratnikov in storilcev nasilnih kaznivih dejanj ter potrebo po odločnem in enotnem uresničevanju usmeritev kaznovalne politike," je dodalo.
Marjan Grm, 25-letnik iz Kočevja, je na predobravnavnem naroku pretekli teden priznal, da je sredi julija v Kočevju zapeljal proti policistu, zaradi česar je bil ta hudo poškodovan. Ljubljansko okrožno sodišče ga je zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in povzročitve hude poškodbe policistu obsodilo na enotno kazen dve leti zapora. Sodba sicer še ni pravnomočna.
Notranji minister Franci Matoz je v današnjem odzivu na sodbo opozoril, da je izrečena kazen dveh let zapora nedvomno prenizka glede na težo kaznivega dejanja in v posmeh vsem policistom. Tožilka Vanja Melnik je tako po njegovem mnenju predlagala prenizko kazen. Od ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča pa bo zahteval izvedbo izrednega nadzora nad pravilnostjo ravnanja tožilstva v tej zadevi.
Tudi v Policijskem sindikatu Slovenije so ogorčeni nad izrečeno kaznijo za "nameren napad na policista". V sindikatu od pristojnih organov pričakujejo celovito in strokovno presojo ravnanja tožilstva, vključno z ustreznostjo predlagane kazenske sankcije, ter sistemski pregled kaznovalne politike pri nasilnih napadih na policiste in druge uradne osebe.
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