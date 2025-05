Ministrstvo zanika sume o prirejenem naročilu za eKarton

Prejšnji teden so se v medijih pojavili očitki, da naj bi bilo omenjeno javno naročilo prirejeno točno določenemu podjetju. Ministrstvo je namreč v razpisni dokumentaciji za sklop 9, poimenovan koordinacija projekta in skupni gradniki, zahtevalo, da morajo imeti ponudniki dva strokovnjaka s področja modeliranja podatkov v zdravstvu. Oba pa morata med drugim imeti certifikat Open EHR recognised educator ali drug enakovreden certifikat ali dokazilo o sodelovanju pri vsaj treh referenčnih projektih.

Več ponudnikov je opozorilo, da so pogoji prirejeni enemu podjetju, saj ima certifikat Open EHR recognised educator le osem ljudi na svetu, v Sloveniji pa dva, ki sta oba zaposlena v podjetju Better, je prejšnji teden poročal portal Necenzurirano.

Na ministrstvu so v zvezi z javnim naročilom prejeli revizijski zahtevek, ki so ga v celoti zavrnili, in odstopili Državni revizijski komisiji v odločanje, je danes povedala Kralj. Zahtevek je poslalo podjetje Endava, a se po besedah Katarine Kralj niso pritožili glede certifikata Open EHR recognised educator oziroma zahtevanih izkušenj. Več zaradi postopka na komisiji ni želela razkriti.

Kralj je danes pojasnila, da so zahtevali dva Open EHR strokovnjaka, ker gre za podatkovni standard, na katerem je zgrajen centralni register podatkov o pacientih. "Ta strokovnjaka lahko sodelujeta ali z izkušnjami v treh referenčnih projektih ali, če ima kateregakoli od certifikatov, zgolj z enim referenčnim projektom. Certifikat torej zgolj zmanjša število referenčnih projektov, ni pa obvezen pogoj za to, da strokovnjak dokaže svoje izkušnje," je poudarila.

"V teh časovnih gabaritih ne moremo zamenjati podatkovnega standarda, zato potrebujemo eksperte, ki se na to področje spoznajo," je še povedala. Dodala je, da certifikat Open EHR recognised educator pomeni, da ima strokovnjak tudi izkušnje s poučevanjem in izvedbo delavnic. "Strokovnjaka sodelujeta z ostalimi osmimi sklopi pri t. i. mentoriranju, ostalim bosta nudila izkušnje," je povedala.

Razpis sicer še ni končan. V prvi fazi najprej preverjajo usposobljenost ponudnikov, ki trenutno dopolnjujejo dokumentacijo. Na ministrstvu so prejeli štiri prijave, in sicer za vsak sklop vsaj dve prijavi. Kralj je danes dejala, da so se prijavila podjetja Better, 3fs, Ixtlan Team in konzorcij, katerega vodilni ponudnik je SRC Infonet.

V drugi fazi sledijo pogajanja s posameznimi ponudniki o končnih tehničnih specifikacijah, šele v tretji pa bodo dobili zavezujoče ponudbe, takrat bodo znane tudi cene ponudnikov. Kralj je povedala, da kljub reviziji nadaljujejo postopek, saj lahko izvedejo vse aktivnosti do podpisa pogodbe. Državno revizijsko komisijo pa so zaprosili za prednostno obravnavo, saj morajo projekt zaradi evropskih sredstev zaključiti leta 2026.

Razpis so sicer na ministrstvu za zdravje pripravili sami, brez zunanje svetovalne službe. Pri pravnem delu javnega naročila pa jim je pomagal Inštitut za javno-zasebno partnerstvo.

Na ministrstvu imajo sicer odprtih ali v pripravi več razpisov in javnih naročil na področju digitalizacije zdravstva, med drugim za elektronski temperaturno terapijski list, za informacijski sistem za dispečerje v zdravstvu, za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil ter vzpostavitev celovitega sistema za brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev.

Ministrstvo ima iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost na voljo 83 milijonov evrov, ki jih mora porabiti do konca avgusta 2026 oziroma do konca leta 2026.