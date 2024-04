Ministrstvo zaradi slabega obiska ukinilo 60 od 222 digi info točk

Na informacijskih točkah obiskovalcem posebej za to usposobljeni svetovalci na razumljiv način svetujejo in praktično pomagajo pri uporabi elektronske osebne izkaznice in mobilne aplikacije, prijavi v elektronske storitve in pri elektronskem podpisovanju ter dostopu do informacij o delu državne uprave na portalu gov.si. Pomagajo pa tudi pri dostopu do in uporabi portalov, kot so eUprava, Spot, zVem in eDavki, ter dostopu do elektronskih storitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Večina točk deluje v prostorih območnih obrtno-podjetniških zbornic oz. na frekventnem območju z veliko pretočnostjo ljudi in zagotovljenimi parkirišči, hitrim internetom, opremljene so tudi z e-gradivi in drugimi informativnimi materiali, večina jih je opremljenih tudi z dostopom za gibalno ovirane. Točke so odprte pet dni v tednu ob različnem času, praviloma tri dni dopoldan in dva dni popoldan.