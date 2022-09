Ministrstvo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti ovadilo neznane storilce

Kot je v ovadbi, vloženi na Policijsko upravo Celje, izpostavilo ministrstvo za zdravje, je prišlo v tragičnem primeru do kršitve navodil v zvezi s prevozi z reševalnimi vozili, kar je deloma botrovalo k zamenjavi pacientov. "V primeru, da bi se izvajalec reševalnega prevoza Zdravstveni dom Sevnica držal veljavnih navodil in prevoz opravil za vsakega pacienta samostojno, po oceni ministrstva do zamenjave pacientov ne bi prišlo," so zapisali. To in dejavnost zdravstvenih delavcev pri predaji in prevzemu pacientov v oskrbo, ko niso v zadostni meri preverjali identitet pacientov, so po oceni ministrstva izkazani razlogi za sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja.

Kot so še zapisali v ovadbi, zdravstveni delavci niso ravnali s potrebno pazljivostjo, čeprav so se lahko in bi se mogli zavedati, da pri sprejemu dveh pacientov lahko pride do njune zamenjave. "Navedeno utemeljuje obstoj krivdne odgovornosti sodelujočih oz. njihove malomarnosti," so ocenili.