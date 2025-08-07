Svetli način
Ministrstvo zavrača očitke o vmešavanju pri razpisu za helikopterja

Ljubljana, 07. 08. 2025 19.50 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Ministrstvo za notranje zadeve odločno zavrača očitke o političnem vmešavanju in prirejanju razpisa za helikopterja za HNMP posameznemu ponudniku. Pozive opozicije k razveljavitvi razpisa pa razumejo kot politično vmešavanje v ta postopek javnega naročila brez strokovnih argumentov, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Tovrstni pozivi lahko po navedbah ministrstva resno ogrozijo postopek javnega naročanja v fazi pravnomočnosti postopka.

Ponovno so poudarili, da je odločitev za nakup nenamenskih policijskih helikopterjev za opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) strokovna in transparentna. V postopek nakupa helikopterjev je bila vse od začetka vključena stroka, tako pri prvem in pri drugem javnem naročilu, kot tudi pri pripravi razpisne dokumentacije. Te je pripravila in potrdila strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki ministrstva za notranje zadeve, policije in ministrstva za zdravje, so zapisali.

"Vse zahteve stroke smo upoštevali v največji možni meri. Poudarjamo, da nekaterih zahtev ni bilo mogoče upoštevati, saj bi z njihovo umestitvijo v javno naročilo kršili temeljno pravilo pri izvedbi javnega naročanja, da se ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki," so še navedli na ministrstvu.

Ker je strokovna komisija odločitev o izbiri ponudnika, ki še ni pravnomočna sprejela zakonito, transparentno in strokovno, na notranjem ministrstvu trenutno ne vidijo razloga, da bi odločitev spremenili.

V poslanski skupini SDS so se danes pridružili pozivu sekcij urgentnih zdravnikov in reševalcev v zdravstvu za razveljavitev razpisa za nabavo novih helikopterjev za HNMP. Vlado pozivajo, da nakup opravi v skladu s priporočili stroke in transparentno. Opozicijska NSi pa je glede nakupa nenamenskih policijskih helikopterjev danes zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, v predlaganih sklepih pa med drugim zahtevajo tudi razveljavitev razpisa.

