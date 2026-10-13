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Ministrstvo zavrača očitke o pripravi šolske reforme, napoveduje tudi učiteljsko zbornico

Ljubljana, 13. 10. 2026 17.46 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Učenci

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino se odzivajo na kritike in pomisleke, ki spremljajo pripravo celovite reforme vzgoje in izobraževanja. Zagotavljajo, da spremembe nastajajo ob širokem sodelovanju stroke, učiteljev, ravnateljev, staršev in drugih deležnikov. Poudarjajo, da predlagana izhodišča še niso dokončne odločitve, temveč podlaga za nadaljnjo razpravo. Ob tem napovedujejo ustanovitev učiteljske zbornice, ki bi okrepila strokovno avtonomijo in vlogo učiteljev pri oblikovanju izobraževalnih politik.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so se odzvali na polemike, ki v zadnjem času spremljajo pripravo celovite reforme slovenskega šolstva. Kot pojasnjujejo, se v javnosti pojavljajo netočne in nepopolne informacije, različne interpretacije, peticije in druge pobude, ki odpirajo vprašanja o preglednosti postopka ter vključevanju strokovne javnosti.

Zato želijo pojasniti, kako poteka priprava reforme in kdo pri njej sodeluje. Zagotavljajo, da proces ni omejen na ozek krog odločevalcev, temveč poteka na več medsebojno povezanih ravneh.

V pripravo naj bi bili vključeni učitelji, ravnatelji, strokovni delavci, raziskovalci, predstavniki staršev, strokovna združenja in sindikati.

Cilj je po navedbah ministrstva povezati raziskovalne ugotovitve z izkušnjami iz šolske prakse ter oblikovati strokovno utemeljene in izvedljive rešitve.

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Deset posvetov o prihodnosti slovenskega šolstva

Eden osrednjih delov priprave reforme je deset strokovnih posvetov, na katerih bodo obravnavali posamezna izhodišča načrtovanih sprememb.

Prvi posvet z naslovom Znanje v središču šole je potekal 7. oktobra. Udeležili so se ga učitelji, ravnatelji, raziskovalci, predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti in drugi deležniki.

Na prihodnjih srečanjih bodo razpravljali o ključnih vprašanjih slovenskega izobraževalnega sistema, soočali različne strokovne poglede in oblikovali predloge za nadaljnje delo.

Razprave bodo spremljali tudi evalvatorji, ki bodo prispevali k strokovnemu vrednotenju procesa.

Ministrstvo ob tem poudarja, da deset izhodišč reforme ne predstavlja že sprejetih ukrepov, temveč okvir za razpravo. Konkretne rešitve bodo morale prestati nadaljnje strokovne presoje, usklajevanja in predpisane zakonodajne postopke.

Učenci v šoli
Učenci v šoli
FOTO: Shutterstock

Konec oktobra prva seja strokovnega sveta

V okviru priprave reforme je ministrstvo ustanovilo tudi Strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, katerega prva seja je predvidena konec oktobra.

Svet bo deloval kot posvetovalno telo ministrstva, ki bo obravnavalo reformna izhodišča in predloge sprememb ter pripravljalo mnenja in priporočila.

V njem bodo sodelovali predstavniki šolske prakse, strokovnjaki, raziskovalci in predstavniki drugih področij, povezanih z izobraževanjem.

Na ministrstvu posebej poudarjajo, da novo telo ne bo nadomestilo Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ki ima zakonsko določene pristojnosti.

Prav tako novi svet ne bo samostojno odločal o sprejemanju reformnih ukrepov.

Poleg tega ministrstvo izvaja redna mesečna srečanja s predstavniki združenj ravnateljev ter individualne in tematske sestanke s predstavniki različnih strokovnih javnosti.

Na teh srečanjih želijo preverjati tudi, ali so predlagane spremembe izvedljive v vsakodnevni šolski praksi.

Napovedujejo ustanovitev učiteljske zbornice

Med pomembnejšimi novostmi, ki jih napoveduje ministrstvo, je začetek aktivnosti za ustanovitev učiteljske zbornice.

Ta naj bi delovala kot samostojna stanovska organizacija, katere naloga bi bila skrb za kakovost in razvoj učiteljskega poklica.

Sodelovala bi pri oblikovanju strokovnih standardov, spodbujala profesionalni razvoj učiteljev ter krepila njihovo strokovno avtonomijo, odgovornost in ugled.

Pomembna naloga zbornice bi bila tudi organizirano zastopanje strokovnih stališč učiteljev in njihovo neposrednejše sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih politik.

Na ministrstvu poudarjajo, da učiteljska zbornica ne bi nadomestila sindikatov ali obstoječih strokovnih združenj.

Kakšne bi bile njene konkretne pristojnosti, kako bi bila organizirana in kakšno vlogo bi imela v izobraževalnem sistemu, še ni določeno. O teh vprašanjih nameravajo opraviti širšo razpravo z učitelji.

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K sodelovanju vabijo tudi širšo javnost

 

Ministrstvo je 2. oktobra objavilo tudi javni poziv k sodelovanju pri pripravi reforme, s katerim je možnost podajanja predlogov odprlo vsem zainteresiranim posameznikom in organizacijam.

Posebej vabijo učitelje, ravnatelje in druge strokovne delavce, ki lahko opozorijo na težave iz vsakodnevne prakse in predlagajo spremembe.

Ob tem potekajo tudi pogovori s strokovnimi društvi, združenji, sindikati in predstavniki staršev.

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo pri oblikovanju rešitev upoštevali domače in mednarodne raziskave, analize, evalvacije ter obstoječe strokovne in strateške dokumente.

Posebno pozornost želijo nameniti vprašanjem, ki neposredno vplivajo na delo učiteljev, organizacijo pouka in kakovost znanja.

Ministrstvo: Kritični pogledi so pomemben del reforme

Na ministrstvu zavračajo očitke, da bi bile ključne odločitve o prihodnosti slovenskega šolstva že sprejete.

Poudarjajo, da bo o posameznih predlogih potrebna nadaljnja strokovna razprava, njihova uveljavitev pa bo odvisna tudi od zakonsko določenih postopkov.

"Strokovna razprava, različna mnenja in tudi kritični pogledi so pomemben del priprave reforme. Pomembno pa je, da razprava temelji na dejstvih, celovitih informacijah in poznavanju dejanskega poteka priprave reforme," so zapisali.

Obljubljajo tudi nadaljnje obveščanje javnosti o posameznih korakih reforme in možnostih sodelovanja.

Kot osrednje cilje sprememb navajajo kakovostno znanje za vsakega otroka, večjo strokovno avtonomijo in odgovornost učiteljev ter ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočali razvoj vseh otrok in mladostnikov.

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