Ministrstvo zavrnilo vlogo NTA za vpis v razvid medijev

NTA izdaja Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki mu je ministrstvo Vaska Simonitija maja sporno podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu. Njegov predsednik, hkrati pa glavni in odgovorni urednik NTA, je Urban Purgar . Gre za enega vidnejših predstavnikov tako imenovanih Rumenih jopičev, ki si je pred časom z zapisom, da je Hitler heroj, med drugim prislužil kritiko nemškega veleposlaništva, predsednika Boruta Pahorja in tudi ministrstva za kulturo.

Ministrstvo za kulturo je zavrglo vlogo tako imenovane Nacionalne tiskovne agencije (NTA) za vpis v razvid medijev. Kot so nam pojasnili, je bila vloga nepopolna, prijavitelj pa je po uradnem pozivu ministrstva ni dopolnil v roku. Dodali so, da se prijavitelj lahko v osmih dneh pritoži na Upravno sodišče RS. O tem je sicer prvo poročalo Delo .

Prvega urednika NTA Aleša Ernecla je sicer odnesla izjava, "da je urednik novega slovenskega fašističnega medija", po kateri so se od njega in takrat še novonastajajočega portala distancirali številni sodelavci in kolumnisti.