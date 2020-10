Ministrstvo Zdravka Počivalška skrivalo dokumente o nakupih

V kratkem bodo na Računskem sodišču izdali osnutek revizije več 10 milijonskega posla države za nakup zaščitne opreme. A revizorji so, je potrdil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, pri svojem delu imeli precej težav s pridobivanjem dokumentacije. Gospodarskemu ministrstvu Zdravka Počivalška, kjer jim papirjev niso želeli predati več kot dva meseca, so morali celo zagroziti z denarno kaznijo.

Čeprav so glavni akterji spomladanskega nakupa zaščitne opreme, ki velja za enega največjih nakupov v Sloveniji, v en glas zatrjevali, da bodo pri pojasnjevanju transparentni in kooperativni, se je prav pri pojasnjevanju, kot kaže, zataknilo že pri prvi reviziji. Na Računskem sodišču, ki ga vodi Tomaž Vesel, in kjer prav te mesece pretresajo nakupe mask, rokavic in tudi ventilatorjev, so na ključne papirje čakali zelo dolgo, skoraj predolgo. "Precej časa je minilo, odkar smo začeli revizijo," razlaga Vesel. Največje težave so imeli prav z ministrstvom Zdravka Počivalška, ki je vse poletje zavlačevalo z dostavo dokumentacije. "Na kar smo morali potem izreči, kar Računsko sodišče redko naredi, nalog za predložitev listin. Kar pomeni, da nam morajo v tem primeru v osmih dneh dostaviti dokumentacijo, sicer bi jim izdali plačilni nalog."Če dokumentacije kljub temu ne bi prejeli, pa bi"morali celo izdati zavrnitev mnenja, kar bi bilo, glede na pričakovanje politike in javnosti, precej nenavadno ravnanje," še razkriva Vesel. Ostali tako imenovani revidiranci so dokumentacijo sicer predali v doglednem času.

Manever zavlačevanja Revizorji imajo zdaj tako zbrano večino dokumentacije in so na terenu končali s svojim delom. Osnutek bo pripravljen, ocenjuje Vesel, v mesecu dni. Osnutku bo sledila tako imenovana faza razčiščevanja, v kateri bodo imeli vsi revidiranci možnost, da se izjasnijo o ugotovitvah Računskega sodišča. Končno poročilo pa bi lahko javno objavili do konca letošnjega leta. Revizija bo podrobna, so se odločili, preverili pa bodo še nakupe, ki so javno najbolj odmevali. Od podjetja Joca Pečečnika, do slovenjgraškega Acrona, pa tudi nakup ventilatorjev podjetja GenePlanet. "Tudi v pogovoru s sodelavci smo prišli do sklepa, da neka površna revizija, ki bi prehitro dala neko oceno, ne bi prispevala k ničemur. Zato se bomo zelo poglobljeno lotili vseh primerov, ki ste jih medijsko obravnavali, pa tudi nekaterih drugih, kjer dokumentacija odstopa od nekega pričakovanega ravnanja. Teh zapisov bo veliko."

icon-expand Dostava ene od pošiljk zaščitne opreme na letališče Jožeta Pučnika. FOTO: Miro Majcen

Vzporedno poteka tudi kriminalistična preiskava Nakup zaščitne opreme so pod drobnogled vzeli tudi kriminalisti. Prve hišne preiskave so izvedli konec junija, tudi pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku. Počivalška preiskujejo zaradi osem milijonov evrov vredne pogodbe, ki jo je ministrstvo sklenilo s podjetjem Geneplanet. Preiskave so potekale tudi na njegovem domu in na ministrstvu za gospodarstvo.

V začetnih fazah revizije je s kriminalisti sodelovalo tudi Računsko sodišče, v zadnjih tednih je sicer tega sodelovanja manj. Jim pa bodo, pravi Vesel "že pred samim koncem revizij odstopili dokumentacijo, ki bi morebiti nakazovala kazniva dejanja".

icon-expand Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel o težavah, ki so jih imeli pri pridobivanju dokumentacije. FOTO: POP TV