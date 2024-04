Ministrstvo želi 18 odstotkov denarja od vstopnic za obisk Blejskega gradu

A na ministrstvu jim odgovarjajo, da trenutna pogodba omogoča, da se prihodki in odhodki državnega in občinskega premoženja, pa tudi občinskih projektov, netransparentno mešajo.

"Ne gre se za to, kaj bo osnutek prinesel, ampak kaj bo odnesel. In če pogledamo Blejski grad, potem bi po tem aneksu lahko tudi tisti mali del denarja, ki bi lahko ostal na Bledu, lahko vlagali samo v to, kar je znotraj grajskega obzidja," pravi župan Bleda Anton Mežan .

Prah dviguje osnutek aneksa k pogodbi o upravljanju Blejskega gradu, ki ga je blejski občini poslalo ministrstvo za kulturo. "Država si zdaj želi 18 odstotkov, to pomeni tam nekje za projecirano na lansko leto dodaten milijon odhodkov, ki jih ne bi imeli za investicije in pa projekte v Blejski grad," je povedala Lea Ferjan , direktorica Zavoda za kulturo Bled.

Najemnine in uporabnine od državnega premoženja morajo biti porabljene strogo za nakup, gradnjo in vzdrževanje tega, kar, kot pravijo na ministrstvu, trenutna pogodba krši. "Ker na podlagi veljavne pogodbe na Bledu lahko z najemninami in drugimi prihodki razpolagajo neodvisno, in to je v preteklosti vključevalo tudi porabo teh sredstev za objekte, ki niso bili v lasti države," je povedal sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar.

Da občina s svojimi financami ni sposobna urejati vseh poti, grajske skale ali izvajati sečnje, saj da gre za alpinisitčne ali jamarske posege, pravi župan. "Vključno z vzdrževanjem vseh poti, ki so peščene ravno zaradi Zavoda za zaščito kulture dediščine, ki spada pod ministrstvo za kulturo, so to stroški v višini 100.000 evrov letno," je pojasnil Mežan.

Na ministrstvu še pravijo, da s tem aneksom odpravljajo nepravilnosti po štirih zakonih. "Ampak naša dolžnost, kot dolžnost dobrega gospodarja, je, da se to stanje uredi, da se s prihodki na Blejskem gradu ravna transparentno in da se ravna z njimi zakonito," pa vztraja Čelik Vidmar. Zato bodo čez deset dni sedli za skupno mizo in skušali najti skupni jezik.