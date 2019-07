Ministrstvo: Želimo cenitev kitajskih parcel, preden gremo v nadaljnje postopke

Potem ko smo poročali, da so kitajski lastniki parcel ob letališču Edvarda Rusjana postavili opozorilne table, ki prepovedujejo prehod, in je ministrstvo trdilo, da težav ni, ker je služnost urejena, vse bolj kaže, da se stvari lahko še bolj zapletejo. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč potrdilo, da se bo podalo v cenitev spornih zemljišč na letališču, preden gredo v nadaljnje postopke.

Ministrstvo za infrastrukturo je za reševanje problematike mariborskega letališča porabilo premalo časa, saj so preveč optimistično načrtovali, kako naj bi prevzem potekal. Prve napake, o katerih smo že večkrat pisali in na njih sistematično opozarjali, da bi lahko bile točke spora, so se začele pojavljati že konec junija, ko je bilo jasno, da vse le ni tako, kot bi moralo biti. O počasnosti birokracije, ki ovira razvoj letališč, kot sta Maribor in Portorož, smo že pisali in opomnili, da je država leta 2016 Kitajcem obljubila, da bo naredila vse, da sprejme državne prostorske načrte (DPN) za letališče Maribor, ki bi jim omogočal nadaljnji razvoj. Ministrstvo je premikalo gore in doline, pa marsikatere zakone, da bi lahko v rekordnem nacionalizirali letališče, saj se niso premaknili s točke nič, tuji investitor pa je imel dovolj in je odšel. Ministrstvo za infrastrukturo je bilo nad odpovedjo začudeno, Kitajci, ki so morali vsak mesec plačevati visoko najemnino in obratovalne stroške, pa malo manj.

Glede služnosti in pristopa do letališča tako ni več jasnega, le to, da zadeva ni dokončno rešena. FOTO: Jana Ujčič

Danes iz ministrstva, ki ga vodi Alenka Bratušek, prihaja odgovor glede obljub: "Morebitni dogovori nekdanjega državnega sekretarja Lebna z nekdanjimi najemniki letališča niso del najemne pogodbe ali drugih pogojev, pod katerimi je Aerodrom Maribor sklenil najemno pogodbo. Rok, v katerem mora biti sprejet DPN, pa tudi nikoli ni določen vnaprej in ga ni mogoče napovedati. Gre za dolgotrajne postopke, ki lahko trajajo več let." To isto ministrstvo in ministrica so na tiskovni konferenci v začetku junija 2019 govorili, da bo državo prevzem, ki naj bi se končal konec leta 2020, stal milijon evrov. Slab mesec kasneje se je cena uradno dvignila za 60 odstotkov, na 1,6 milijona evrov, neuradno pa je cena najmanj podvojena. Kitajci postavijo opozorilne table Potem ko je Agencija za civilno letalstvo podelila začasno obratovalno dovoljenje za letališče, smo jim zastavili vprašanje, če opozorilne table vplivajo na dovoljenje: "DRI je s tem v zvezi predložila Javni agenciji za civilno letalstvo RS mnenji Ministrstva za infrastrukturo in Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo iz katerih nedvoumno izhaja, da je Republika Slovenija veljaven služnostni upravičenec na spornih parcelah."Ampak, kot smo neuradno izvedeli, ni tako enostavno, saj ta služnostna pravica, po naših informacijah, ni bila podeljena državi ali stavbi, ampak takratnem upravljalcu letališča, kar naj bi bilo pogodbeno tudi zapisano in urejeno.

Slab mesec kasneje se je cena prevzema uradno dvignila za 60 odstotkov, na 1,6 milijona evrov, neuradno pa je cena najmanj podvojena. FOTO: Jana Ujčič

Ministrstvo za infrastrukturo je za zaplet izvedelo 10. julija ali dan prej in so bili presenečeni, da pogajanja v zadnjih urah pred prevzemom ne potekajo dobro. Takrat so spoznali, da določena oprema za gasilce ne preide neposredno k DRI, ker ni v lasti države, ampak Aerodroma Maribor, torej Kitajcev. Reševanje se je tako pospešilo v zadnjih dneh in urah, na koncu jim pa je (skoraj) uspelo, a zdaj nekdanji upravljalec zahteva odškodnino ali pa uporabnino za njegovo zasebno ozemlje, saj, kot smo že videli, trdijo, da je ta služnostna pravica bila podeljena drugemu upravljalcu in ne DRI. Ministrstvo je, kot smo videli zgoraj, pridobilo mnenje pravne službe v njihovo dobro, zdaj pa celoten zaplet rešujejo za zaprtimi vrati, kasneje ga bodo verjetno tudi na sodiščih. Ministrstvo v cenitev kitajskih parcel Kot smo prav tako izvedeli, so nekateri na sektorju za letalstvo na ministrstvu le spoznali, da se ta spor okrog služnostne pravice ne bo rešil tako zlahka in enostavno, zato so se odločili, da gredo v cenitev parcel, ki so v lasti Kitajcev. Z ministrstva so nam to potrdili in na vprašanje, kaj je bil namen, sporočili, da "cenitev še ni naročena, nameravamo pa jo naročiti, ker potrebujemo pravo oceno vrednosti, preden gremo v nadaljnje postopke, s katerimi zasledujemo naš poglavitni cilj, to je nemoteno obratovanje letališča Edvarda Rusjana Maribor."Glede služnosti in pristopa do letališča tako ni več jasnega, le to, da zadeva ni dokončno rešena.

Ministrstvo je premikalo gore in doline ter marsikatere zakone, da bi lahko nacionalizirali letališče. FOTO: Miro Majcen