Ministrstvo: Župan brez pooblastil odprl obvoznico

"Dela na obvoznici Železniki še niso zaključena, projekt nima ne komisijskega ne tehničnega pregleda, kot tudi ne dovoljenja za predajo ceste v promet oz. uporabo ceste. S tem dejanjem so lahko ogrožena življenja ter varnost voznikov in krajanov," so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.

"Inšpektorat RS za infrastrukturo bo v postopku nadzora ugotavljal vse okoliščine in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi ter glede na ugotovitve vključil tudi ostale pristojne organe," so še dodali.

Na ministrstvu se pri tem sklicujejo na članek, ki je bil v torek objavljen v Gorenjskem glasu. V njem so poročali, da se je občina za preusmeritev prometa na sicer še nedokončano cesto odločila, ker sta pretekli konec tedna v Železnikih potekali kar dve prireditvi: Čipkarski dnevi in reli. S tem so se izognili prometu po ozki regionalni cesti skozi staro trško jedro mimo plavža, kjer je osrednji prireditveni prostor klekljarskega festivala. "Sprostitev prometa po obvoznici je bila povsem logična," je po poročanju časnika komentiral župan Marko Gasser.

Danes pa je ta sporočil, da je očitno prišlo do pomote, "saj obvoznica ni odprta, temveč je bil promet zgolj začasno delno preusmerjen na obvoznico zaradi del na stari regionalni cesti". "Pri izkopu na regionalni cesti za meteorno kanalizacijo je prišlo do porušitve brežine, zaradi zagotovitve varnosti prometa je bil s pomočjo koncesionarja promet začasno preusmerjen na gradbišče," je zapisal Gasser.

Poudaril je, da Občina Železniki ni izvedla odprtja obvoznice, saj za to ni pristojna.