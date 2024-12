Ministrstvo županom predstavilo plačno reformo in novosti v volilni zakonodaji

Predstavniki Ministrstva za javno upravo so v Kongresnem centru Mons v Ljubljani županjam in županom ter direktoricam in direktorjem občinskih uprav predstavili plačno reformo v javnem sektorju ter novosti v volilni zakonodaji, ki se nanašajo na lokalne volitve.

Ministrstvo za javno upravo je v zadnjih mesecih pripravilo potrebne rešitve in predloge predpisov za uvedbo nujnih in dolgo pričakovanih sprememb, ki se nanašajo na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju in novosti na področju novele zakona o lokalnih volitvah. Minister za javno upravo Franc Props je izpostavil, da mu je v veliko čast, da lahko župane in direktorje občinskih uprav pozdravi na predstavitvi teh dveh zelo pomembnih vsebinskih sklopov, ki bosta v bližnji prihodnosti posodobili delovanje lokalnih skupnosti. "Reformi družbenih podsistemov, kot so plače v javnem sektorju in lokalne volitve, pomenita spremembo za obsežen, celovit in pomemben sistem, kot je lokalna samouprava. Plačna reforma je bila velika preizkušnja za mnoge prejšnje vlade, sedanji pa je uspelo pripeljati prenovo plačnega sistema do konca," je povedal minister.

Tako ena kot druga sprememba od občinskih vodstev zahteva kar nekaj aktivnosti. Vodja Sektorja za plače v javnem sektorju Branko Vidič je spregovoril o spremembah na plačnem področju, ki med drugim zadevajo tudi plače županj in županov ter javnih uslužbencev na lokalni ravni. "Veseli me, da se s prenovo plačnega sistema javnega sektorja končno vzpostavljajo ustreznejša razmerja med plačami funkcionarjev in direktorjev na eni strani in plačami javnih uslužbencev na drugi strani. Ta razmerja so bila popolnoma porušena in v marsikaterem primeru so javni uslužbenci že z osnovno plačo prehitevali svoje direktorje in tudi funkcionarje. Temu je prenovljen plačni sistem z novo plačno lestvico naredil konec," je povedal Vidič.

