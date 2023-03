Ministrstvo: ZZZS funkcije ne opravlja dovolj učinkovito v korist zavarovancev

"Na ministrstvu smo se sicer na navedbe direktorice takoj odzvali in poslali kontaktne številke območnih enot ZZZS, ki smo jih pridobili na spletni strani ZZZS v klicni center. S tem smo zagotovili še večjo dostopnost uporabnikov zdravstvenih storitev, saj lahko državljani pokličejo na 080 18 01 in tam dobijo neposredno prevezavo na ustrezno številko kontakta ZZZS," so sporočili z ministrstva, a pripomnili, da bi glede na sredino novinarsko konferenco ZZZS lahko že veliko prej prek svojih območnih enot aktivno in bolj ažurno posodabljal podatke na svoji spletni strani.

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da so zelo zadovoljni s povratnimi informacijami, ki jih s strani uporabnikov zdravstvenega sistema dobivajo glede klicnega centra. Pozdravljajo tudi aktiven angažma, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija (ZZZS) napovedal v sredo, a so ob tem dodali, da se poraja vprašanje, zakaj so to storili šele ob vzpostavitvi klicnega centra.

Dodali so namreč, da so imeli očitno na voljo orodja, da bi izboljšali svojo odzivnost. Menijo pa tudi, da bi lahko uporabnikom zdravstvenih storitev približali tudi s prečiščenjem nepregledne spletne strani o razpoložljivosti zdravnikov, saj je trenutno največja težava pri delovanju klicnega centra očitno prav neažurnost podatkov. "Tako sicer pozdravljamo angažma, ki ga je predstavila generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar, vendar pa na podlagi tega še dodatno ugotavljamo, da ZZZS svoje funkcije ne opravlja dovolj učinkovito v korist zavarovancev," so dodali.

Poudarili so še, da je namen klicnega centra v enotnosti delovanja: "Do vzpostavitve klicnega centra so bili uporabniki in zavarovanci v sistemu prepuščeni sami sebi, ko so iskali podatke po nepregledni množici spletnih strani o prostih aktivnih zdravnikih."

Ministrstvo je klicni center ustanovilo, da bi uporabnikom zdravstvenega sistema omogočili večjo dostopnost do zdravstvenega sistema in do informacij o izbiri prostega aktivnega zdravnika, pojasnjujejo. Dodali so še, da lahko tako zdaj državljani, ki se morda na podstraneh spletne strani ZZZS ne znajdejo, neposredno pokličejo v klicni center ministrstva na 080 18 01 in tako dobijo neposredno pomoč in prevezavo na ustrezno številko kontakta ZZZS.