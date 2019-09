Ukinitev dodatka: koliko bi prejemale posamezne družine?

Ministrstvo je z letom 2019 ohranilo mejo osnovne socialne pomoči na 402,18 evra, kar je 172 evrov več kot leta 2011. Za to so namenili dodatnih 86 milijonov evrov letno, sprostili pa so tudi vse varčevalne ukrepe na področju družinske politike, za kar je ministrstvo namenilo dodatnih 58 milijonov evrov, so še pojasnili.

Dodatek za delovno aktivnost je bil, tako na ministrstvu, učinkovit v času finančne krize, ni pa nujno učinkovit tudi v času visoke gospodarske rasti, saj"postaja redni dodatek delovne aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile".

Ob tem so na ministrstvu v sporočilu za javnost zapisali, da ocenjujejo, da"dodatek za delovno aktivnost (DDA), tako z vidika gospodarskih razmer kot stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči (DSP)". Dodatek za delovno aktivnost je bil sprejet v času gospodarske krize leta 2011, in sicer kot "dodatek k denarni socialni pomoči, saj je bila slednja nizka in je znašala zgolj 230 evrov."Z DDA je takrat država izboljševala položaj socialno ogroženih," še dodajajo.

Očitki o antisocialni politiki in svarila pred poslabšanju položaja mater samohranilk

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo imel v sredo na mizi novelo zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost, kar je razburilo nevladne organizacije in med drugim tudi poslance Levice in SD. Ti vladi očitajo, da izvaja izrazito antisocialno politiko, čeprav je v koalicijski pogodbi zapisano, da bodo ravno ta dodatek za delovno aktivnost ne ukinili, ampak celo zvišali. Opozorili so, da bo več kot 23.000 ljudi prejelo bistveno nižjo socialno pomoč ali pa bodo pravico do pomoči izgubili. Poslanska skupine Levice je k predlogu že vložila dopolnila.

Ukinitvi dodatka nasprotuje tudi stranka SD, kjer se bojijo, da bodo takšni ukrepi le še povečali revščino v Sloveniji. Dodajajo, da lahko past neaktivnosti preprečujemo z boljšimi in pravičnejšimi ukrepi, napovedali pa so tudi, da novele zakona o socialno varstvenih prejemkih ne bodo podprli, piše na spletni strani SD.

Tudi nevladne organizacije opozarjajo, da bo ukrep močno poslabšal življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z nizkimi dohodki, v katerih je zaposlena samo ena odrasla oseba. Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4000 družinam, so opozorili.

Koliko bi posamezne družine prejemale ob ukinitvi dodatka za delovno aktivnost?

Na ministrstvu so pripravili izračun višine transferjev in olajšav, ki jih bodo ob ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, prejemali sledeči tipi družin, brez premoženja in drugih dohodkov, ob predpostavki ukinitve dodatka za delovno aktivnost:

1. Enostarševska družina na minimalni plači z 1 otrokom:

- v vrtcu: 462,35 evra

- v osnovni šoli: 134,35 evra

- v srednji šoli: 229,47 evra

2. Enostarševska družina na minimalni plači z 2 otrokoma:

- v vrtcu: 1.262,83 evra

- v osnovni šoli: 572,07 evra

- v srednji šoli: 733,51 evra

3. 4-članska družina (oba brez zaposlitve) z 2 otrokoma:

- v vrtcu: 2.099,29 evra

- v osnovni šoli: 1.378,31 evra

- v srednji šoli: 1.541,67 evra

4. 4-članska družina (1 na minimalni plači, drugi brez zaposlitve) z 2 otrokoma:

- v vrtcu: 1.375,08 evra

- v osnovni šoli: 654,10 evra

- v srednji šoli: 817,46 evra

5. 4-članska družina (oba starša na minimalni plači) z 2 otrokoma:

- v vrtcu: 951,48 evra

- v osnovni šoli: 231,92 evra

- v srednji šoli: 422,16 evra