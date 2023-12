Novi državni sekretar Miran Gajšek pred leti pravnomočno obsojen

Gajšek sicer ni nepopisan list. V času službovanja pod ljubljanskim županom Jankovićem sta ga doleteli dve kazenski ovadbi. Prva v zgodbi prodaje zemljišč podjetju Tritonis na Vojkovi ulici. In druga zaradi gradbenega dovoljenja za stavbo pod Šmarno goro, ki so ji sosedje nadeli vzdevek "Monstrum". "Na osnovi tega nežnega mnenja je upravna enota lahko izdala gradbeno dovoljenje," je zadevo leta 2010 komentiral sosed Franc Marinko .

Minister Jože Novak si ga je za desno roko neuradno izbral že ob zaslišanju v Državnem zboru, a je moral najprej končati službo kot glavni celjski urbanist pri novem županu Matiji Kovaču . Aktualna oblast pa je Gajška priključila kot pomembnega operativca pri popoplavni obnovi. "Mislim, da je v eni osebi, bom rekel, prvi strokovnjak po vsebini. Ve za metode in tehnike prostorskega načrtovanja, ki jih marsikdo v zadnjem času pozablja. Svoj čas sva pa bila na projektu avtocest in včasih smo znali narediti državni prostorski načrt v dveh letih. Če pa zdaj veva, da se to dela 10, 20 let, verjemite, da bomo dosegli premike," je optimističen minister za naravne vire in prostor Jože Novak .

Tik pred koncem leta je vlada v četrtek na daljavo potegnila eno izmed zadnjih kadrovskih potez. Na ministrstvu za naravne vire so za novega državnega sekretarja postavili urbanista Mirana Gajška . "Bo celotni kompleks potniškega centra Ljubljana končno, poudarjam – končno, začel po teh fazah rasti. Kar je bilo zasnovano že pred več kot 20 leti," je Gajšek razlagal junija lani.

Obe ovadbi sta padli. Je bil pa pred dobrimi 20 leti pravnomočno obsojen na štiri mesece zapora pogojno s preizkusno dobo dveh let. In sicer zaradi zlorabe položaja v nepremoženjsko korist tedanjega Šrotovega hišnega gradbinca. Kazen je že izbrisana iz evidenc. Je bila pa pred leti usodna, da po odstopu Karla Erjavca zaradi afere "kante" ni postal okoljski minister. Položaj v tedanji Pahorjevi vladi je dobil Roko Žarnič. Za Golobovo oblast in stopničko nižji položaj pa je zadostovalo Gajškovo potrdilo o nekaznovanosti.

"Jaz ne vem, kakšne zgodbe so to. Vem, da je pred 20 leti mi povedal o Celju. Kjer je svoje, če sem razumel, tudi prestal ali kakorkoli že. Da je verjetno pogojno, če sem jaz razumel. On se ne bo ukvarjal ne z denarjem ne s kom drugim. Njegova naloga je predvsem vsebina, kjer se je dokazal v obeh občinah, tako v Ljubljani kot kje drugje. Mislim, da bo svoje delo lahko dobro opravljal," ga danes zagovarja Novak.

