'Ali gre avtobus ob 6.15 ali 6.45, je na strani koncesionarjev'

Medtem ko je kupila letno karto za avtobus in ko otroci na avtobusnih postajah čakajo tudi od dve do tri ure, odgovorni iz udobja pisarn odgovornost prelagajo drug na drugega - ponudnika prevozov Arriva in Nomago na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki jo je prejšnja vlada pred dvema letoma ustanovila prav z namenom, da bi javni promet funkcioniral bolje. Kako dolgo bodo učenci na račun slabih avtobusnih povezav nabirali neopravičene ure in kdo je za nastale razmere kriv? Nihče pri Nomagu in Arrivi zapletov ni želel priti pojasniti pred kamero.

Sečki odgovornosti za nastale težave ne prevzema, čeprav je bila družba ustanovljena za nadziranje voznih redov in da sodeluje s koncesionarji. "Družba je bila vzpostavljena prav s tem namenom in vzpostavljen je bil tri-nivojski sistem. Za zakonodajni, strateški in finančni del še vedno skrbi ministrstvo, mi smo taktična raven, ki upravlja z voznimi redi," je povedal Sečki in pojasnil, da ima družba pooblastila, da lahko hitro odreagira na situacijo na terenu, kar je po njegovo ključ do rešitve. "20 let so vozne rede upravljali koncesionarji, seveda so dobili potrditev ministrstva. Tokrat smo mi pripravili okvirne vozne rede, ki so sledili potnikom in so omogočali boljšo ponudbo na območju Slovenije."

DUJPP je stanje ob začetku novega šolskega leta presenetilo

V Nomagu so sicer zapisali, da kategorično zanikajo očitke DUJPP in očitke ministrstva in da medkrajevne linije izvajajo v skladu z voznimi redi in usklajeno z DUJPP. "Je drugače in bistveno drugače bo. Dejansko na začetku so določene težave tudi zaradi spreminjanja sistema, vsako leto ob začetku šolskega leta je tako. Kar pravi Nomago, je danes res," pritrjuje Sečki, ki priznava, da je bilo ponedeljkovo in torkovo dogajanje okoli avtobusnih prevozov razočaranje tudi za njih in da so bili presenečeni, da je bilo tako. "Mislili smo, da so koncesionarji dobro pripravljeni."

DUJPP ima dnevne sestanke z ravnatelji ter šolami in tudi težave s prevozi do srednje šole Grm bodo, kot napoveduje, do ponedeljka rešene. "To so težave, ki so bile v tem tednu, a so rešljive."