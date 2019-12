Miren in urejen dom brez golazni ni več nemogoča misija!

Škodljivci v domu kvarijo mir in higieno. Glodavci in številne žuželke so znani po tem, da prenašajo viruse in bakterije, saj se premikajo po kanalizacijskih ceveh ali pristajajo na različnih virih nečistoče. Če ostanejo doma dovolj dolgo, tam zgradijo gnezda in zavetišča ter se razmnožujejo. Nekatere žuželke niso tako nevarne, vendar njihovi ugrizi povzročajo dovolj nelagodja, da jih ne želite videti niti na fotografiji. To še posebej velja za sršene, ose in komarje.

Slabosti izdelkov za zatiranje škodljivcev

Sodobna doba nam ponuja nešteto možnosti, da se zaščitimo pred škodljivci. Obstajajo različni strupi, razpršilci, mreže proti žuželkam, lepilni trakovi ... Nekateri od njih sploh ne pomagajo in so zapravljanje denarja. Nekatera sredstva, kot so strupi in razpršila, delujejo, vendar temeljijo na težkih kemičnih snoveh, ki škodujejo človeškemu telesu. Čeprav veste, kako ravnati z njimi, še vedno obstaja velika nevarnost, ki preti vašim najmlajšim v domu in hišnim ljubljenčkom, ki lahko enostavno in hitro stopijo v stik s strupenimi kemikalijami. Z mrežami se lahko znebite nekaterih letečih pošasti, ne pa tudi glodavcev in žuželk, ki se premikajo po kanalizacijskih ceveh in po drugih poteh vstopijo v dom. Stanejo veliko denarja in pogosto niso videti estetsko sprejemljive. Tudi lepilni trakovi za žuželke so videti izjemno neprivlačni in jih je treba obesiti na vidno mesto v središču prostora.

BESEDA STROKOVNJAKA

Skupna težava vseh teh izdelkov za zatiranje škodljivcev je ta, da težavo odpravijo le trenutno, če sploh. Nekatere žuželke, kot so ščurki, so zelo odporni na večino sredstev in delajo svoja zavetja na mestih, ki niso lahko vidna in dostopna. Zdi se, da sta pogosto zatiranje in deratizacija edina zanesljiva načina za trajno odpravo nadloge, vendar to pogosto ni možnost, niti ni 100-% varna rešitev pred tako odpornimi živalskimi vrstami, kot so ščurki.

Najpomembnejše je iskanje sredstva, s katerim bo dom izjemno škodljiv habitat škodljivcev. Za začetek bodite pozorni na to, kako puščate hrano in ali redno čistite svoj dom.