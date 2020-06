Miren počitek na skrbno negovanem vrtu

Sproščanje na vrtu

Po napornem tednu v službi se prileže poležavanje na vrtni garnituri in poslušanje žvrgolenja ptic. Vsak od nas potrebuje sproščanje in okrevanje od hitrega ritma življenja. Robotska kosilnica poskrbi, da imamo med vikendom čas res le zase in za lastno sprostitev. Prežene skrb za urejanje okolice, saj namesto nas samostojno prilagaja interval košnje in natančno poreže vrhove trave. Odrezani vrhovi, katere med košnjo zmelje, so odlično hranilo za našo trato. Zmleti koščki, ki padejo na tla, oskrbijo travo s hranili in omogočijo bujnejšo rast in gostejšo trato.

icon-expand Uživajte v tišini in udobju, robotska kosilnica pa poskrbi za brezhibno pokošeno travo. FOTO: Arhiv ponudnika

Tiha nega vrta V soboto zgodaj zjutraj je sosed prižgal novo kosilnico, vendar na začudenje ni bilo slišati hrupa motorja. Nova generacija kosilnic kosi samostojno, pohvali pa se še s posebno tihim delovanjem (do največ 60 dB). Robotske kosilnice GARDENA so znatno tišje od bencinskih kosilnic, nudijo pa tudi nepredstavljivo udobje. Na vrtu je mirno in prijetno, trava pa je skrbno negovana. Novodobne kosilnice se spopadajo s površinami med 250 in 1.250 m², delajo pa popolnoma samostojno tudi kadar dežuje.

icon-expand SILENO poskrbi za popolno zeleno trato in tiho košnjo. FOTO: Arhiv ponudnika

Hrup iz okolice Ker je občutljivost na raven hrupa subjektivna, se ta meri v decibelih (dB), ki se razlikuje glede na zvok. Prijeten zvok televizije ali glasbe pri ravni primerni za uporabi v sobi, meri 55 do 60 dB. Zvok pomivalnega stroja pa je s 44 dB rahlo razdražljiv. Delo in aktivnosti na vrtu povečujejo raven hrupa v okolju in pogosto prebivalcem v okolici povzročajo nevzdržen stres. Uporaba baterijskih orodij in robotskih kosilnic odpravi hrup vrtnega orodja, bencinskih žag ter kosilnic.

icon-expand Robotske kosilnice SILENO in baterijsko orodje GARDENA poskrbijo za nizko raven hrupa v vrtu. Pri mulčenju se odreže le konice, katere padejo na tla in služijo kot gnojilo. FOTO: Arhiv ponudnika

Nasveti za »miren vrt« Raven hrupa na vrtu lahko zmanjšate že z uporabo nekaj premišljenih kosov vrtne opreme, strateško nameščenih rastslin ali z uporabo tihih baterijskih vrtnih orodij GARDENA. Mirno vrtno območje, ki nudi tiho in kakovostno življenje na vrtu lahko dosežete tudi z naslednjimi preprostimi idejami: • vrtno garnituro postavite ob gosto in navpično rastoče rastlinje (grmičevje, žive meje, drevje, visoke trave, …), • uporabite zaslone za hrup, ki hkrati nudijo tudi zasebnost (iz lesa oziroma bambusa, kamna, stekla, …), • zakrivanje hrupa s pomočjo vodnih atrakcij (potočki, slap, fontane, … ), • namestite vetrne zvončke, • za delo uporabite tiha baterijska orodja GARDENA, • naj namesto vas kosijo tihe robotske kosilnice GARDENA. Popolnoma samostojna košnja Robotske kosilnice samodejno prilagodijo čas košnje glede na rast trate. Niti dež ni ovira za robotske kosilnice GARDENA Sileno, katere po košnji očistite kar z vrtno cevjo. Robotske kosilnice GARDENA s tipalom za zmrzal zaznajo nizke temperature. Ob padcu temperatrue samodejno prekličejo urnik košnje in zaščitijo travo pred poškodbami.

icon-expand SILENO nadaljuje s košnjo tudi v dežju, očisti pa se enostavno kar z vrtno cevjo. FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Prihrani čas, prihrani denar FOTO: Arhiv ponudnika