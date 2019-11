'Luki je predvsem v čast, da Američani zdaj vedo, kje je Slovenija'

Na vprašanje, ali je Luki slava kaj stopila v glavo, mama pravi: "Ne, vsekakor ne in to je mogoče tisto, na kar sem jaz najbolj ponosna. Dokazuje, da je še vedno fant, ki rad pomaga, igra košarko z veseljem in je res dober človek."

"Luka uživa še naprej. Mislim, da je njegova statistika res osupljiva, kar samo kaže, da zares uživa v košarki in da rezultati pridejo spotoma,"pravi Poterbinova in dodaja, da je Luka že od malega kazal svojo tekmovalnost: "Luka je že kot majhen otrok, ne glede na to, ali je šlo za košarko ali pa za igranje kart, vedno kazal, da želi zmagati, tako da bi rekla, da je to v njem, da se je s tem rodil."

Lukov uspeh in rekordi pa čez lužo na zemljevid postavljajo tudi Slovenijo, ameriški navijači pa na tekme nosijo tudi slovenske zastave, pritrjuje Poterbinova: "Tako je, tudi jaz sem sprva mislila, da je na tekmah toliko Slovencev, ampak ravno kakšni dve tekmi nazaj se mi je zgodilo, da so trije fantje prišli do mene s slovensko zastavo in celo z dresi slovenske reprezentance in sem bila zelo presenečena, ker sem mislila, da so Slovenci, ampak so bili Američani. To je res nekaj zelo lepega, ko vidiš, da tudi Američani s ponosom oblečejo slovenski dres."

"Luka vedno znova dokazuje, da je zelo ponosen, da prihaja iz Slovenije. Predvsem mu je v čast, da če zdaj v ZDA vprašaš, kje je Slovenija, natančno vedo. In tudi vsi rečejo: 'Aha, od tam prihaja Luka.' Ko smo prišli sem nihče ni vedel, kje je Slovenija, danes pa mislim, da vedo vsi," še pravi Poterbinova.