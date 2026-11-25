Soseska ponuja odgovor na eno najpogostejših dilem sodobnega bivanja – kako živeti v zelenem okolju, a hkrati ohraniti enostaven in hiter stik z mestom. Načrtovana je tako, da vsakdanje obveznosti ostajajo logistično preproste, prosti čas pa se naravno prepleta z aktivnostmi v naravi.

Narava pred vhodnimi vrati

Prisojna lega soseske domovom zagotavlja obilico naravne svetlobe skozi ves dan, kar ugodno vpliva tako na bivalno udobje kot na porabo energije. Hiše so obdane z zelenjem, gozdnimi potmi in rekreacijskimi površinami, ki omogočajo, da so sprehodi, tek ali kolesarjenje del vsakdana. Ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa boste cenili tudi bližino golf igrišča na Smledniku in Veslaškega centra Tacen ob Savi.

Dobra prometna povezanost in vsa infrastruktura v bližini

Kljub mirni lokaciji je soseska dobro povezana z mestom, glavnimi prometnicami in rednimi avtobusnimi linijami LPP. Priključek na avtocesto je oddaljen približno 1,5 kilometra, središče Ljubljane pa 8,5 kilometra, kar omogoča hiter dostop do delovnih mest in mestnega utripa. V bližini soseske se nahaja tudi vsa osnovna infrastruktura – od šole in vrtca do trgovin in drugih storitev, zato so vsakodnevne poti kratke in pregledne.

Trije tipi domov za različne potrebe

Vse enote v soseski Pod Šmarno goro so zasnovane v treh etažah (klet, pritličje in nadstropje), kar omogoča jasno ločitev bivalnega in spalnega dela ter dodatne funkcionalne površine. Izbirate lahko med tremi tipi domov. Vrstne hiše ponujajo funkcionalno razporeditev prostorov z lastnim intimnim atrijem, kar je primerna izbira za sodoben družinski ritem. Vrstne atrijske hiše so namenjene tistim, ki želite še tesnejšo povezavo notranjosti z zunanjim zelenim prostorom. Večjo mero zasebnosti pa ponujajo samostojne vile z velikimi panoramskimi stenami in prostornimi terasami, obrnjenimi proti jugu.

Dovršena zunanjost, prilagodljiva notranjost

Arhitektura soseske sledi sodobnim smernicam in se s svojimi materiali umirjeno zliva z naravno okolico, poseben poudarek pa je namenjen tudi energetski učinkovitosti. Medtem ko bo zunanjost vseh objektov in skupnih površin v celoti dokončana, notranjost ostaja prilagodljiva. To vam omogoča, da si bivalne prostore uredite glede na svoje potrebe, okus in način življenja.

Varnost in urejenost zaprte skupnosti

Soseska je zasnovana kot zaprta stanovanjska skupnost, kar prinaša višjo raven zasebnosti in varnosti. Takšna ureditev je še posebej primerna za družine, saj zagotavlja mirno in urejeno okolje za vsakdanje življenje.