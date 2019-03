Cerar: Slovenija bi podprla preložitev brexita na 23. maj

Ocenil je še, da je smiselno podaljšanje do 23. maja, saj se v primeru prošnje za daljšo preložitev brexita zastavlja več, tudi pravnih vprašanj, na katera bo moral odgovoriti Evropski svet. Izpostavil je, da je tudi v interesu EU, da pride do dogovora z Londonom.

V odgovoru na vprašanje Andreja Rajha (SAB) o stališču Slovenije glede brexita je Cerar izpostavil prepričanje, da je sprejetje ločitvenega sporazuma v britanskem parlamentu najboljša pot za razhod z Združenim kraljestvom. Če bo podan utemeljen razlog za podaljšanje roka za izstop, bo Slovenija po besedah ministra pripravljena to podpreti v razumni meri, za zdaj pa čaka na sporočilo britanske premierke Therese May na vrhu EU.

"A tudi če ga ne bo, bomo na to pripravljeni - imamo interventni zakon, ki ureja vsa vprašanja, ki urejajo pravice slovenskih državljanov v Združenem kraljestvu in britanskih v Sloveniji," je dejal Cerar. Povedal je še, da sta se z britanskim ministrom Jeremyjem Huntom dogovorila, da bodo upoštevali načelo vzajemnosti.

Danes sta ministrski funkciji prenehali Samu Fakinu in Juretu Lebnu, saj se je DZ seznanil z njunim odstopom. Ministrstvo za zdravje bo začasno prevzel kar premier Šarec, ki bo še danes v DZ poslal kandidaturo Aleša Šabederja, direktorja UKC Ljubljana za novega ministra. Do imenovanja novega ministra pa bo tekoče posle na okoljskem ministrstvu opravljal Leben.

Milan Brglez (SD) je zanimalo stališče ministra do najnovejših izjav predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija o fašizmu. Tajani, ki je februarja razburil z izjavami pri fojbi pri Brezovici, je za italijansko radijsko postajo prejšnji teden dejal, da je fašistični diktator Benito Mussolini "naredil tudi nekaj dobrih stvari". V odzivu na kritike je dejal, da se z njegovimi izjavami manipulira.

Cerar je v odgovoru na Brglezovo vprašanje dejal, da so se na Tajanijevo novo izjavo zelo hitro odzvali evropski poslanci, kar zunanje ministrstvo podpira, temu pa je sledilo Tajanijevo javno opravičilo. "Štejemo da je s tem tudi ta epizoda zaključena," je dejal zunanji minister. Če se bo to ponavljalo, se bo moralo ministrstvo po njegovih besedah odzvati, za zdaj je pa opravičilo ustrezno.

Na vprašanje poslanca DeSUSIvana Hršaka, kako Slovenija ocenjuje trenutno dogajanje v Srbiji, je zunanji minister dejal, da ga budno spremlja in da ga skrbi. Izrazil je upanje, da ne bo prišlo do zaostritve in da bo spor v državi razrešen na demokratičen način v skladu z načeli vladavine prava. Dejal je še, da Slovenija želi, da se razmere čim prej stabilizirajo, da se bo Srbija lahko posvetila drugim nalogam.

Zmago Jelinčič (SNS) je vprašal, če namerava slovenska vlada odstopiti od priznanja Kosova. Cerar je zatrdil, da ne. "Mislim, da smo Kosovo utemeljeno priznali kot državo," je dejal. Se pa Slovenija po njegovem zaveda, da na območju ostaja kar nekaj odprtih vprašanj.

Na vprašanje Primoža Siterja (Levica) o diplomatski vrednosti nedavnega obiska predsednika republikeBoruta Pahorja pri britanski kraljici Elizabeti II. pa je Cerar dejal, da so taki obiski dobri za krepitev vezi med državama, so smiselni in potrebni. Je pa pomembno, da sta vlada in predsednik pri tem usklajeni, je še poudaril minister.