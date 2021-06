Miro, držimo pesti, hitro se vrni

Kot je to pri letalskih nesrečah navadno, so okoliščine še precej nejasne, znano je, da se je letalo, v katerem je bil naš Miro Majcen, vračalo z letalskega mitinga na Poljskem. Starinsko letalo T28B "Trojan" se je z malega letališča med Poznanom in Wroclavom vračalo v avstrijsko bazo, v Salzburg, kjer ima ekipa The Flying Bulls svojo bazo. Kar vemo do sedaj, je le, da se je polet včeraj tragično končal med poljem in gozdom v bližini Jickovic na Češkem nekaj pred 17. uro. Pilot je umrl, Miro Majcen pa je hudo poškodovan.

"Zaradi neznanih razlogov je strmoglavilo v gozd, zlomilo se je na več delov in zagorelo. Preiskovalci in policija so začeli s preiskavo o vzroku nesreče," je dejala tiskovna predstavnica češke policije Štepanka Schwarzova. Na kraj nesreče pa so hitro prišli reševalci, poroča Deniz.cz. Letalo je, kot kažejo prve ocene, najprej trčilo z drevesi, nato delno razpadlo in se zaustavilo v gozdu.

"Eden od moških je umrl pred prihodom reševalcev. Drugi pa je utrpel hude poškodbe, reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Kralovske Vinohrady," je za Idnes.cz povedala Zuzana Fajtlova, tiskovna predstavnica nujne medicinske pomoči južne Češke.

Po naših informacijah je Miro Majcen v kritičnem stanju, v umetni komi, a je v praški univerzitetni bolnišnici tudi v izredno dobrih rokah. Z zdravniki so bili v stiku že predstavniki slovenskega konzulata na Češkem, število klicev in ponujene pomoči pa je neverjetno. V naši hiši bomo naredili tudi vse, da bo Mirovo okrevanje čim hitrejše in čim bolj uspešno.

Vsi klici in dobre želje za njegov hiter povratek nas ne presenečajo. Miro se je v svojem dosedanjem delu dotaknil vseh, ki jih je ujel v svoj objektiv. Nekatere njegove fotografije so že postale legendarne in Miro je bil tudi večkrat nagrajen za svoje delo. Ne tako dolgo nazaj je tudi nastopal v dokumentarnem filmu Zaljubljeni v letenje in to je tudi ena od Mirovih večjih ljubezni. Ima to srečo, da je uspel združiti vse svoje hobije v delo, prek fotografije živi življenje pilota in koncertnega fotografa. Je eden najboljših na svetu, kar so prepoznali tudi na primer Rolling Stones, ko je postal njihov uradni fotograf. Njegovo poosebljanje je tudi fotografija, ki jo je naredil med poletom nad Blejskim jezerom, ko je jezero ujel v obliki znaka Rolling Stones.